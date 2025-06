Rahasia Negara Terbongkar! Mantan Agen CIA Dibui

Mantan analis Internationalmedia.co.id (CIA), Asif Rahman, divonis 37 bulan penjara oleh Departemen Kehakiman AS. Pria 34 tahun ini terbukti bersalah membocorkan dokumen rahasia tentang rencana militer Israel menyerang Iran. Penangkapannya di Kamboja oleh FBI pada November 2024 menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.

Rahman, yang bergabung dengan CIA sejak 2016, mengaku bersalah pada Januari lalu atas dua tuduhan menyimpan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional secara sengaja. Meskipun menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, ia hanya dijatuhi hukuman lebih dari tiga tahun. Kasus ini bermula dari serangan balasan Iran terhadap Israel pada Oktober lalu, setelah pembunuhan tokoh senior Hamas dan Hizbullah. Israel kemudian membalas dengan serangan terhadap target militer di Iran.

Dokumen pengadilan mengungkap, Rahman mencetak dan memotret dua dokumen rahasia terkait rencana aksi militer sekutu AS terhadap musuh. Ia bahkan mengedit gambar untuk menyembunyikan sumber dan jejaknya sebelum mengirimkan dokumen tersebut melalui Telegram lewat akun bernama Middle East Spectator. Dokumen yang bocor, menurut The Washington Post, berasal dari Badan Intelijen Geospasial Nasional AS dan menggambarkan latihan penerbangan serta pergerakan amunisi di Israel. Alhasil, serangan balasan Israel terpaksa ditunda. Informasi yang bocor tersebut menggambarkan persiapan Israel untuk kemungkinan serangan terhadap Iran, namun tidak mencantumkan target spesifik. Kasus ini menjadi sorotan karena dampaknya terhadap keamanan internasional dan kerjasama intelijen.