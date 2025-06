Rahasia Gencatan Senjata Iran-Israel Terungkap!

Internationalmedia.co.id mengungkap fakta mengejutkan di balik gencatan senjata antara Iran dan Israel yang baru saja diumumkan. Ternyata, Amerika Serikat berperan penting dalam mengakhiri konflik 12 hari tersebut. Informasi ini didapat dari sumber diplomatik Prancis yang terpercaya.

Menurut sumber tersebut, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menghubungi Menlu Prancis, Jean-Noel Barrot, pada Senin malam (23/6). Dalam pembicaraan tersebut, Rubio menyampaikan keinginan AS untuk gencatan senjata dengan syarat tidak ada aksi balasan dari Iran. Rubio kemudian meminta Barrot untuk menyampaikan usulan gencatan senjata tersebut kepada Menlu Iran, Abbas Araghchi.

Barrot pun menindaklanjuti permintaan tersebut. Setelah berkomunikasi dengan Araghchi, terungkap bahwa Iran bersedia melanjutkan negosiasi mengenai program nuklirnya, termasuk dengan Prancis, Inggris, dan Jerman. Setelah negosiasi ini, gencatan senjata pun diputuskan.

Selain AS dan Prancis, Qatar dan Oman juga turut berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian ini. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, berhasil membujuk Iran untuk menerima gencatan senjata yang diusulkan AS, setelah rudal Iran menargetkan pangkalan militer AS di dekat Doha.

Sementara itu, pemerintah Israel menyatakan telah menyetujui gencatan senjata dan telah mencapai semua tujuannya dalam konflik tersebut. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara resmi mengumumkan berakhirnya perang 12 hari dalam pidato yang disiarkan oleh kantor berita resmi Iran, IRNA. Ia menyebut gencatan senjata ini sebagai hasil dari perlawanan heroik rakyat Iran. Peran diplomasi intens dari berbagai negara akhirnya berhasil meredakan ketegangan yang mengancam stabilitas kawasan.