Rahasia Epstein Panggil Clinton ke Kongres

Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan istrinya, Hillary Clinton, dijadwalkan untuk memberikan kesaksian penting di hadapan komite Kongres AS. Panggilan ini terkait erat dengan penyelidikan kasus kejahatan seksual yang melibatkan mendiang Jeffrey Epstein. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa kesaksian pasangan politik berpengaruh ini menjadi sorotan tajam publik dan media.

Menurut laporan AFP yang dikutip oleh internationalmedia.co.id, Hillary Clinton, yang juga mantan Menteri Luar Negeri AS, akan menjadi yang pertama memberikan keterangan. Ia dijadwalkan bersaksi secara tertutup pada Kamis ini di hadapan komite yang tengah mengusut tuntas jaringan Epstein dan kaki tangannya, Ghislaine Maxwell. Sehari setelahnya, pada Jumat, giliran Bill Clinton yang akan memberikan kesaksian, fokus pada detail hubungannya dengan pengusaha kontroversial tersebut.

Keputusan pasangan Clinton untuk bersaksi bukanlah tanpa drama. Awalnya, mereka menolak panggilan pengadilan dari panel penyelidik. Namun, setelah anggota DPR dari Partai Republik mengancam akan menuntut mereka atas penghinaan terhadap Kongres, pasangan Demokrat ini akhirnya setuju untuk hadir.

Situasi ini memicu perdebatan politik. Partai Demokrat menuding penyelidikan ini sengaja dipolitisasi untuk menyerang lawan-lawan politik Presiden Donald Trump. Mereka menyoroti fakta bahwa nama Trump juga muncul dalam berkas-berkas Epstein yang baru dirilis, namun ia belum juga dipanggil untuk memberikan keterangan di Kongres.

Baik Trump maupun Bill Clinton memang muncul secara menonjol dalam kumpulan dokumen pemerintah terkait Epstein yang baru-baru ini dibuka ke publik. Keduanya secara konsisten menyatakan telah memutuskan semua hubungan dengan pengusaha tersebut jauh sebelum Epstein divonis bersalah pada tahun 2008 di Florida sebagai pelaku kejahatan seksual.

Meskipun keluarga Clinton telah meminta agar kesaksian mereka dilakukan secara terbuka di hadapan publik, komite penyelidik bersikeras untuk menanyai mereka secara tertutup. Langkah ini menuai kecaman keras dari Bill Clinton, yang bahkan menyebutnya sebagai "pengadilan kanguru."

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pekan lalu, Hillary Clinton menegaskan bahwa baik dia maupun suaminya tidak menyembunyikan apa pun terkait kasus Epstein. Bill Clinton sendiri sebelumnya mengakui beberapa kali terbang dengan pesawat pribadi Epstein pada awal tahun 2000-an. Ia menjelaskan bahwa perjalanan tersebut terkait dengan pekerjaan kemanusiaan untuk Yayasan Clinton, namun ia bersikeras tidak pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia yang terkenal kontroversial.

Kesaksian Bill dan Hillary Clinton akan dilangsungkan di Chappaqua, New York, kota tempat tinggal keluarga Clinton. Puluhan jurnalis dari berbagai media telah berkumpul di kota kecil nan kaya raya itu untuk meliput sidang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dinas Rahasia bahkan telah memasang barikade logam di sekitar pusat seni yang menjadi lokasi kesaksian, dengan keluarga Clinton diperkirakan akan masuk melalui pintu samping yang dilindungi tenda putih, menjauh dari sorotan langsung.