Putri Kim Jong Un Pimpin Armada Rudal

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah laporan mengejutkan dari Korea Selatan mengindikasikan bahwa Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara, diduga telah menunjuk putrinya yang masih remaja, Kim Ju Ae, untuk memimpin "Administrasi Rudal," sebuah badan krusial yang mengawasi program nuklir dan rudal Pyongyang.

Media Korea Selatan, Chosun Daily, melaporkan bahwa Kim Ju Ae, yang diperkirakan berusia 13 atau 14 tahun, telah diidentifikasi oleh intelijen Korea Selatan sebagai individu yang bertindak sebagai direktur jenderal rudal. Informasi ini, yang diperoleh dari sumber pemerintah tingkat tinggi yang memahami dinamika internal Korut, menunjukkan bahwa putri Kim Jong Un itu telah diangkat ke posisi strategis tersebut.

Meskipun secara formal Jang Chang-ha tercatat sebagai direktur administrasi rudal, laporan intelijen yang beredar mengindikasikan bahwa Kim Ju Ae justru yang menerima pengarahan langsung dari para jenderal militer dan bahkan mengeluarkan perintah-perintah penting. Ini menunjukkan tingkat pengaruh yang signifikan di balik layar, jauh melampaui usianya.

Keberadaan Kim Ju Ae pertama kali dikonfirmasi oleh media pemerintah Korea Utara pada November 2022, saat ia mendampingi ayahnya dalam peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong-17. Kala itu, ia hanya disebut sebagai "anak kesayangan." Sejak saat itu, namanya belum pernah diungkapkan secara resmi oleh Pyongyang, namun kehadirannya di berbagai acara penting, seperti pemantauan peluncuran rudal, inspeksi senjata, hingga kongres partai, semakin memperkuat spekulasi bahwa ia dipersiapkan sebagai penerus rezim.

Salah satu momen krusial yang terekam dalam foto-foto media pemerintah Korut adalah kunjungan Ju Ae ke mausoleum atau Istana Matahari Kumsusan, bersama kedua orang tuanya dan sejumlah pejabat tinggi. Kunjungan ini secara signifikan mengukuhkan pandangan bahwa ia adalah calon kuat untuk mewarisi kepemimpinan di negara yang tertutup tersebut, menempatkan masa depan kekuatan militer dan nuklir Korea Utara di tangan seorang remaja.