Putra Khadafi Tewas Misterius di Rumahnya

Putra Khadafi Tewas Misterius di Rumahnya

Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Libya. Seif Al-Islam Khadafi, putra dari mantan pemimpin otoriter Libya Muammar Khadafi, dilaporkan telah meregang nyawa akibat pembunuhan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penasihat pribadinya mengonfirmasi insiden tragis ini, menyebutkan ia menjadi korban sekelompok pria bersenjata.

Kabar duka ini juga diperkuat oleh kerabat dekat Seif Al-Islam. Abdullah Othman Abdurrahim, melalui saluran televisi al-Ahrar, menyatakan bahwa Seif al-Islam ditemukan tak bernyawa di kediamannya. Ia diduga dibunuh oleh empat pria tak dikenal yang menyerbu rumahnya.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Abdurrahim menjelaskan, para pelaku melancarkan aksinya dengan terencana. Sebelum melancarkan serangan, mereka terlebih dahulu menonaktifkan seluruh kamera pengawas yang terpasang di sekitar kediaman Seif Al-Islam. Setelah sistem keamanan lumpuh, barulah mereka masuk dan mengeksekusi putra Khadafi tersebut.

Pengacara Seif Al-Islam turut membenarkan kabar tragis ini. Kepada AFP, sang pengacara menyebutkan bahwa kliennya dibunuh oleh ‘empat anggota komando’. Peristiwa pembunuhan ini dilaporkan terjadi pada Kamis, 4 Februari 2026, sebagaimana dilansir oleh AFP.

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

