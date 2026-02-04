Putra Khadafi Tewas Misterius di Rumahnya

Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Libya. Seif Al-Islam Khadafi, putra dari mantan pemimpin otoriter Libya Muammar Khadafi, dilaporkan telah meregang nyawa akibat pembunuhan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penasihat pribadinya mengonfirmasi insiden tragis ini, menyebutkan ia menjadi korban sekelompok pria bersenjata.

Kabar duka ini juga diperkuat oleh kerabat dekat Seif Al-Islam. Abdullah Othman Abdurrahim, melalui saluran televisi al-Ahrar, menyatakan bahwa Seif al-Islam ditemukan tak bernyawa di kediamannya. Ia diduga dibunuh oleh empat pria tak dikenal yang menyerbu rumahnya.

Abdurrahim menjelaskan, para pelaku melancarkan aksinya dengan terencana. Sebelum melancarkan serangan, mereka terlebih dahulu menonaktifkan seluruh kamera pengawas yang terpasang di sekitar kediaman Seif Al-Islam. Setelah sistem keamanan lumpuh, barulah mereka masuk dan mengeksekusi putra Khadafi tersebut.

Pengacara Seif Al-Islam turut membenarkan kabar tragis ini. Kepada AFP, sang pengacara menyebutkan bahwa kliennya dibunuh oleh ‘empat anggota komando’. Peristiwa pembunuhan ini dilaporkan terjadi pada Kamis, 4 Februari 2026, sebagaimana dilansir oleh AFP.