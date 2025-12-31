Putin Malam Tahun Baru Yakin Menang Perang Ukraina

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tegas menyatakan keyakinan penuhnya akan kemenangan dalam konflik di Ukraina. Dalam pidato Malam Tahun Baru yang disiarkan secara nasional, Putin menyerukan kepada seluruh warga Rusia untuk terus memberikan dukungan terhadap operasi militer yang kini telah berlangsung mendekati empat tahun.

Pidato tradisional Putin, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan liburan di Rusia, pertama kali mengudara di semenanjung Kamchatka, wilayah timur jauh Rusia, yang menjadi zona waktu pertama yang menyambut tahun 2026 pada Rabu (31/12/2025).

Dalam pesannya, pemimpin Kremlin itu secara eksplisit menyerukan kepada bangsa Rusia untuk "mendukung para pahlawan kita" yang berada di garis depan Ukraina. Dengan nada penuh keyakinan, ia menambahkan, "Kami percaya pada Anda dan kemenangan kita," sembari menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru kepada "para pejuang dan komandan" di medan perang.

Putin juga menegaskan bahwa dukungan moral dari masyarakat sangat besar. "Jutaan orang di seluruh Rusia, percayalah, memikirkan Anda," ujarnya, menggambarkan solidaritas yang mendalam dari warga sipil terhadap militer.

Tanggal 31 Desember memiliki makna ganda bagi Putin, karena sekaligus menandai peringatan ke-26 masa kepemimpinannya. Ia pertama kali menjabat sebagai presiden Rusia pada Malam Tahun Baru 1999, setelah pengunduran diri Boris Yeltsin.

Pidato Malam Tahun Baru yang disiarkan di televisi ini merupakan tradisi yang telah berlangsung lama, dimulai oleh pemimpin Soviet Leonid Brezhnev. Ini adalah bagian integral dari perayaan liburan di Rusia, ditonton oleh jutaan rumah tangga di seluruh negeri. Siaran tersebut dijadwalkan tayang di televisi pemerintah tepat sebelum tengah malam di masing-masing dari 11 zona waktu Rusia.