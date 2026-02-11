Pria Ini Kaget Mendarat di Jepang Padahal Mau ke Nikaragua

Sebuah insiden penerbangan yang membingungkan sekaligus mengejutkan baru-baru ini dialami seorang penumpang maskapai United Airlines. Alih-alih tiba di tujuan yang seharusnya, Managua, Nikaragua, pria tersebut justru mendarat ribuan kilometer jauhnya di Tokyo, Jepang. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, kejadian ini menyoroti potensi kesalahan fatal dalam proses boarding maskapai.

Penumpang yang identitasnya tidak disebutkan ini awalnya berencana terbang dari Los Angeles, AS, dengan tujuan akhir Managua, Nikaragua, yang seharusnya transit di Houston, Texas. Namun, keanehan mulai terasa ketika penerbangan yang seharusnya memakan waktu sekitar tiga jam, terus berlanjut hingga enam jam. Kecurigaannya memuncak saat ia bertanya kepada pramugari dan mendapati bahwa pesawat yang ditumpanginya bukan menuju ke Amerika Tengah, melainkan ke arah timur melintasi Samudra Pasifik.

Terlambat sudah, pria malang itu akhirnya benar-benar mendarat di Bandara Haneda, Tokyo. Jarak antara Managua dan Tokyo sendiri mencapai sekitar 12.874 kilometer, sebuah perbedaan destinasi yang sangat drastis. Menurut laporan The Traveler, setibanya di Tokyo, penumpang tersebut harus tetap berada di dalam pesawat sementara staf darat dan otoritas imigrasi berkoordinasi menangani situasi yang tidak biasa ini.

Ia kemudian diwajibkan menginap di sebuah hotel di Tokyo selama dua malam, sembari pihak maskapai berupaya mencari solusi untuk mengantarkannya kembali ke tujuan semula. Hingga kini, penyebab pasti bagaimana penumpang ini bisa salah naik pesawat masih menjadi misteri yang sedang diselidiki.

Juru bicara United Airlines, dalam keterangannya kepada Daily Mail, menyampaikan bahwa mereka telah menghubungi tim di Los Angeles untuk menyelidiki insiden ini. Pihak maskapai juga telah meminta maaf secara langsung kepada pelanggan tersebut, menawarkan kredit perjalanan, dan mengganti seluruh biaya yang timbul akibat kesalahan ini. Awalnya, United Airlines menawarkan kredit perjalanan senilai US$300, namun setelah mendapat kritik dan mempertimbangkan besarnya biaya yang dikeluarkan penumpang selama di Tokyo, tawaran tersebut ditingkatkan menjadi US$1.000. Sebagai informasi, tiket penerbangan tujuan Managua yang dibeli penumpang tersebut seharga US$655 (sekitar Rp10,9 juta).

Meski demikian, juru bicara maskapai juga kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan penumpang. "Kami selalu menyarankan pelanggan untuk memantau papan pemberitahuan di gerbang dan pengumuman boarding guna memastikan pesawat yang mereka naiki menuju ke tujuan yang diinginkan," tegas juru bicara tersebut.

Insiden ini menjadi pengingat bagi semua pelancong untuk selalu memeriksa kembali detail penerbangan mereka, bahkan hingga saat terakhir sebelum naik pesawat, demi menghindari petualangan tak terduga yang bisa berujung di benua lain.