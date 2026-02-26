Presiden AS Meledak Murka di Medsos

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini meluapkan kemarahannya di media sosial, menargetkan dua anggota DPR dari Partai Demokrat yang beragama Muslim, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib. Kemarahan Trump ini dipicu oleh insiden saat keduanya meneriakinya selama pidato kenegaraan di Kongres pada Selasa malam waktu setempat. Trump secara eksplisit menyatakan bahwa mereka "harus dikirim kembali ke tempat asal mereka."

Melalui platform Truth Social miliknya, Trump tak segan melabeli para anggota DPR perempuan tersebut dengan sebutan "ber-IQ rendah" dan menyarankan agar mereka "dirawat di rumah sakit jiwa." Ia menggambarkan mereka memiliki "mata melotot dan merah seperti orang gila, sakit jiwa dan tidak waras" ketika insiden teriakan itu terjadi.

"Ketika orang dapat berperilaku seperti itu, dan mengetahui bahwa mereka adalah Politisi yang Curang dan Korup, sangat buruk bagi Negara kita, kita harus mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka – secepat mungkin," tulis Trump. "Mereka hanya bisa merusak Amerika Serikat, mereka tidak dapat melakukan apa pun untuk membantunya," tambahnya, seperti dilaporkan oleh NBC News.

Insiden yang memicu kemarahan ini terjadi saat Tlaib dan Omar menyela pidato Presiden AS di hadapan parlemen. Keduanya mengecam Trump terkait kematian warga AS yang berada di bawah penanganan petugas imigrasi ICE. "Anda telah membunuh warga Amerika!" teriak Omar, menyoroti isu sensitif tersebut.

Sebagai informasi, Ilhan Omar adalah perempuan Muslim kelahiran Somalia yang telah menjadi warga negara AS secara sah selama hampir tiga dekade. Sementara itu, Rashida Tlaib merupakan warga Palestina-Amerika yang lahir di Detroit, Michigan. Penting untuk dicatat bahwa baik Omar maupun Tlaib secara hukum tidak memenuhi syarat untuk dideportasi, sebuah fakta yang kontras dengan seruan Trump.

Tak hanya dua anggota DPR tersebut, Trump juga menyeret aktor pemenang penghargaan Academy Award, Robert De Niro, ke dalam pusaran kritiknya. De Niro sebelumnya menyampaikan kritik tajam terhadap Trump dan pemerintahannya pada acara "State of the Swamp" yang diselenggarakan Partai Demokrat di Washington pada Selasa malam.

Dalam unggahan media sosialnya, Trump berkomentar pedas bahwa Omar dan Tlaib "seharusnya naik perahu bersama Robert De Niro yang gila, orang sakit jiwa dan pikun lainnya yang saya yakin, memiliki IQ sangat rendah, yang sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan atau katakan – beberapa di antaranya sangat KRIMINAL!"

