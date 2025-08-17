Prabowo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Pemimpin Dunia!

Internationalmedia.co.id melaporkan, peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tak hanya dirayakan di dalam negeri. Sejumlah pemimpin negara sahabat turut memberikan ucapan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ucapan tersebut datang dari berbagai penjuru dunia, menunjukkan eratnya hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Dilansir dari situs resmi Diwan Qatar, Emir Qatar, Syekh Tamim, dan Wakil Emir Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo. Hal ini menunjukkan kedekatan hubungan bilateral kedua negara.

Tak hanya dari Timur Tengah, ucapan selamat juga mengalir dari Singapura. Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Lawrence Wong mengirimkan surat resmi yang berisi ucapan selamat dan harapan untuk kerja sama bilateral yang lebih erat. Wong bahkan menyinggung kunjungan kenegaraan Prabowo ke Singapura beberapa waktu lalu sebagai momen penting dalam memperkuat hubungan kedua negara di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pertahanan, energi, dan ketahanan pangan. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga turut mengirimkan ucapan selamat kepada Menlu RI, Sugiono.

Dari benua Asia lainnya, Presiden Kazakhstan, Qasym Jomart Tokayev, juga menyampaikan ucapan selamat dan harapan untuk penguatan kerja sama antara kedua negara. Tokayev menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan dan didasari nilai-nilai bersama.

Beragam ucapan selamat dari para pemimpin dunia ini menunjukkan apresiasi internasional terhadap Indonesia dan kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus menjadi bukti kuatnya hubungan diplomatik Indonesia di kancah global.