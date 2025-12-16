Pesawat Pribadi Jatuh Mendarat Darurat Tujuh Tewas

Sebuah insiden tragis mengguncang wilayah Meksiko tengah ketika sebuah pesawat ringan, yang diidentifikasi sebagai jet pribadi, jatuh saat berupaya melakukan pendaratan darurat. Kecelakaan mematikan ini menewaskan sedikitnya tujuh orang yang berada di dalamnya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa nahas ini terjadi pada Senin (15/12/2025) waktu setempat, memicu kekhawatiran dan penyelidikan mendalam dari otoritas setempat.

Menurut keterangan Koordinator Perlindungan Sipil Negara Meksiko, Adrian Hernandez, insiden tersebut berlokasi di San Mateo Atenco, sebuah kawasan industri strategis yang hanya berjarak sekitar 5 kilometer dari Bandara Toluca. Wilayah ini terletak sekitar 50 kilometer di sebelah barat ibu kota, Mexico City. Hernandez, dalam pernyataannya yang dikutip internationalmedia.co.id pada Selasa (16/12/2025), mengonfirmasi detail lokasi dan waktu kejadian.

Pesawat pribadi tersebut diketahui lepas landas dari Acapulco, kota pantai yang populer di pesisir barat Meksiko. Upaya pendaratan darurat yang gagal ini berujung pada tragedi. Meskipun jenis spesifik pesawat tidak dirinci, Hernandez memastikan bahwa itu adalah jet pribadi yang membawa delapan penumpang dan dua awak, sehingga total ada sepuluh orang di dalamnya. Sayangnya, beberapa jam pasca-kejadian, tim penyelamat hanya berhasil mengevakuasi tujuh jenazah dari lokasi.

Penyebab pasti di balik jatuhnya jet pribadi ini masih dalam tahap investigasi. Namun, dugaan awal menunjukkan bahwa pesawat ringan tersebut berusaha melakukan pendaratan darurat di sebuah lapangan sepak bola di San Mateo Atenco. Nahas, upaya tersebut gagal dan pesawat justru menabrak atap logam sebuah pusat bisnis yang berdekatan. Dampak tabrakan ini memicu kebakaran hebat yang melahap lokasi kejadian.

Wali Kota San Mateo Atenco, Anna Muniz, kepada televisi lokal Milenio, mengungkapkan bahwa kobaran api yang muncul akibat kecelakaan tersebut memaksa dilakukannya evakuasi terhadap sekitar 130 warga dan pekerja di area sekitar. Saat ini, otoritas Meksiko tengah bekerja keras untuk menyelidiki secara menyeluruh insiden mematikan ini guna mengungkap penyebab sebenarnya dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.