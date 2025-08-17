Pertemuan Trump-Putin: Tanpa Kesepakatan, Tapi Ada Janji Lanjutan?

Pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, yang diliput Internationalmedia.co.id, berakhir tanpa kesepakatan konkrit terkait konflik Ukraina. Meskipun berlangsung selama tiga jam di Joint Base Elmendorf-Richardson, Anchorage, kedua pemimpin hanya memberikan pernyataan umum yang cenderung samar-samar.

Setelah sesi dialog yang melibatkan para ajudan masing-masing, Trump dan Putin menggelar konferensi pers singkat yang tak biasa. Tidak ada sesi tanya jawab dengan awak media, sebuah keganjilan mengingat kebiasaan Trump yang biasanya sangat interaktif dengan pers. Dalam konferensi pers yang hanya berlangsung 12 menit itu, Trump menyebut pertemuan tersebut "sangat produktif" dengan beberapa poin kesepakatan yang diraih, namun enggan merinci lebih lanjut. Ia hanya menyatakan, "Kita belum sampai di sana, tetapi kita telah membuat kemajuan. Tidak ada kesepakatan sampai ada kesepakatan." Ungkapan "Hanya ada sedikit yang tersisa, beberapa hal yang tidak terlalu signifikan, satu hal mungkin yang paling signifikan," dari Trump semakin menambah misteri isi pembicaraan mereka.

Putin, di sisi lain, lebih menekankan pada kerja sama umum dan harapan tercapainya perdamaian di Ukraina. Senyum mengembang di wajah Putin saat Trump mengutarakan kemungkinan pertemuan kedua, dengan Putin menanggapi dalam bahasa Inggris, "Lain kali di Moskow." Pernyataan ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya kesepakatan tersirat yang belum diungkapkan secara terbuka. Apakah pertemuan singkat ini hanya sebuah sandiwara diplomasi atau memang terdapat kemajuan signifikan yang disembunyikan? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.