Pertemuan Tingkat Tinggi: Trump dan Xi Jinping Dikabarkan Bakal Bertemu di Korea Selatan

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencananya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 yang akan diselenggarakan di Korea Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga mengonfirmasi akan bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.

"Kita akan bertemu dalam beberapa minggu mendatang. Pertemuan akan berlangsung di Korea Selatan, bersama Presiden Xi dan para pemimpin lainnya," ungkap Trump dalam wawancaranya dengan Fox News ‘Sunday Morning Futures’, seperti dilansir AFP pada Jumat (17/10/2025).

Trump menambahkan bahwa dirinya telah merencanakan pembicaraan khusus dengan Xi Jinping. Meskipun demikian, ia belum memberikan rincian mengenai agenda yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. "Kami memiliki agenda pertemuan terpisah," imbuhnya.

KTT APEC dijadwalkan berlangsung di Kota Gyeongju, Korea Selatan, pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November. Pertemuan antara dua pemimpin negara adidaya ini tentu menjadi sorotan dunia, mengingat implikasinya terhadap berbagai isu global.