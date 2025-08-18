Pertemuan Rahasia Trump-Zelensky di Gedung Putih

Pertemuan mengejutkan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih telah menghebohkan dunia. Internationalmedia.co.id melaporkan, pertemuan yang digelar Senin waktu setempat itu, dikabarkan membahas kemungkinan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia. Suasana hangat terlihat saat keduanya berjabat tangan, dengan Trump bahkan memuji jaket hitam Zelensky yang elegan, sebuah gestur yang bertolak belakang dengan kritik media sayap kanan sebelumnya.

Trump, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas, menyampaikan pesan singkat namun bermakna kepada rakyat Ukraina: "Kami mencintai mereka." Lebih mengejutkan lagi, Trump membuka peluang untuk pertemuan trilateral yang melibatkan dirinya, Zelensky, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tujuannya? Mencari jalan keluar dari konflik yang telah berlangsung lama ini.

"Kita akan mengadakan pertemuan," tegas Trump. "Jika semuanya berjalan lancar hari ini, kita akan mengadakan trilateral dan saya pikir akan ada peluang yang wajar untuk mengakhiri perang ketika kita melakukannya." Zelensky sendiri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Trump atas inisiatif ini, berharap pertemuan tersebut dapat menghentikan pertumpahan darah dan mengakhiri perang. Ia juga menyebutkan rencana untuk memperluas pembicaraan ini dengan melibatkan para pemimpin Eropa di masa mendatang. Pertemuan ini tentu saja menjadi sorotan dunia dan menimbulkan spekulasi mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam upaya perdamaian Ukraina-Rusia.