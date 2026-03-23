Pertahanan Israel Jebol Netanyahu Ancam Pemimpin Iran

PM Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan kemarahannya saat mengunjungi kota-kota yang porak-poranda akibat gempuran rudal Iran. Dengan nada tegas, Netanyahu bersumpah akan memburu para pemimpin senior Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) secara pribadi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, janji ini disampaikan setelah dua kota di Israel selatan, termasuk lokasi yang diduga menyimpan fasilitas nuklir, dihantam rudal balistik.

"Kami akan memburu rezimnya. Kami akan memburu IRGC, kelompok kriminal ini," tegas Netanyahu saat meninjau langsung kerusakan di kota Arad, Israel selatan, seperti dilansir dari sumber terpercaya. "Kami akan mengejar mereka secara pribadi, para pemimpin mereka, instalasi mereka, aset ekonomi mereka. Kami akan mengejar mereka secara pribadi."

Salah satu target utama serangan rudal Iran adalah Dimona, sebuah kota yang secara luas diyakini sebagai lokasi fasilitas nuklir rahasia Israel. Terletak di gurun Negev, Dimona menderita kerusakan parah akibat hantaman langsung rudal. Netanyahu juga mengunjungi Dimona, mendesak warganya untuk mematuhi instruksi Komando Pertahanan Dalam Negeri militer dan segera berlindung saat sirene peringatan rudal berbunyi.

"Seluruh bangsa adalah garis depan, seluruh garda terdepan adalah garis depan. Dan ketika kita berada di garis depan, kita menjalankan perintah ini," ujar Netanyahu, menekankan pentingnya kepatuhan. "Jadi tolong lakukan ini—ini adalah perintah."

Serangan rudal Iran pada akhir pekan lalu tidak hanya menyebabkan kehancuran material, tetapi juga melukai lebih dari 100 orang. Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan gagal mencegat proyektil tersebut, mengakibatkan hantaman langsung yang menghancurkan bagian depan bangunan perumahan dan meninggalkan kawah besar di tanah. Data dari Magen David Adom menunjukkan 84 orang terluka di Arad, 10 di antaranya serius, sementara 33 orang lainnya terluka di Dimona.

Petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian mengonfirmasi bahwa meskipun rudal pencegat diluncurkan di Dimona dan Arad, semuanya gagal mengenai sasaran. Hal ini mengakibatkan dua hantaman langsung rudal balistik dengan hulu ledak seberat ratusan kilogram. Militer Israel, melalui juru bicara Brigadir Jenderal Effie Defrin di platform X, menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut. "Sistem pertahanan udara beroperasi tetapi tidak mencegat rudal, kami akan menyelidiki insiden tersebut dan belajar darinya," tulis Defrin, seperti dikutip internationalmedia.co.id.