Pernyataan Mengejutkan Trump Soal Putin dan Ukraina

Internationalmedia.co.id melaporkan pernyataan mengejutkan dari Presiden AS Donald Trump terkait konflik Ukraina-Rusia. Dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui jaminan keamanan untuk Ukraina yang diajukan AS dan negara-negara Eropa. Pernyataan ini disebut Trump sebagai poin kunci dalam upaya perdamaian. "Putin setuju Rusia akan menerima jaminan keamanan untuk Ukraina," tegas Trump, menambahkan bahwa hal ini akan dibahas dalam perundingan mendatang. Trump juga menyatakan negara-negara Eropa akan berperan besar, dengan AS memberikan dukungan dan jaminan keamanan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut hadir dan memberikan respon positif atas pembicaraan dengan Trump, menyebutnya sebagai percakapan yang sangat baik dan mungkin yang terbaik hingga saat ini. Zelensky juga membahas jaminan keamanan dalam pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, Trump membuka peluang pertemuan trilateral antara dirinya, Zelensky, dan Putin untuk mengakhiri perang. Ia optimis pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi damai. Zelensky sendiri menyampaikan terima kasih kepada Trump atas upayanya mengakhiri konflik. Pertemuan yang melibatkan para pemimpin Eropa direncanakan akan menyusul. Pernyataan Trump ini tentu saja memicu beragam spekulasi dan menjadi sorotan dunia internasional.