Perintah Mengejutkan Trump di Selat Hormuz

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan instruksi mengejutkan kepada Angkatan Laut AS. Ia memerintahkan agar setiap kapal Iran yang terdeteksi menanam ranjau di perairan Selat Hormuz harus segera ditembak dan dihancurkan. Penegasan ini disampaikan dengan instruksi keras agar tidak ada keraguan sedikit pun dalam menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

Perintah eksplisit tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform media sosialnya, seperti yang dilaporkan oleh CNN Internasional pada Kamis (23/4/2026). "Saya telah memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan menghancurkan kapal apa pun, meskipun kapal kecil," tulis Trump. Ia menambahkan, "Tidak boleh ada keraguan." Dalam konteks pernyataannya, Trump juga sempat mengklaim bahwa 159 kapal angkatan laut Iran telah tenggelam, sebuah angka yang memicu perdebatan.

Tidak hanya itu, Trump juga menyoroti upaya AS dalam membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal penyapu ranjau AS sedang beroperasi dan memerintahkan peningkatan aktivitas tersebut hingga tiga kali lipat. Perintah keras ini bukan kali pertama dilontarkan Trump; bulan lalu, ia juga telah memperingatkan militer AS untuk menyerang kapal-kapal yang memasang ranjau. Eskalasi ini terjadi di tengah upaya negosiasi Trump mengenai pengaturan lalu lintas pengiriman melalui selat vital tersebut, yang semakin krusial di tengah tekanan ekonomi global yang meningkat.

Meskipun demikian, klaim Trump dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang berulang kali menyatakan bahwa kekuatan angkatan laut Iran, yang diperkirakan memiliki sekitar 150 kapal, telah dihancurkan, masih menjadi perdebatan. Laporan sebelumnya dari CNN justru menunjukkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) masih memiliki aset signifikan, termasuk armada perahu kecil yang lincah.

Di sisi lain, Iran sendiri diketahui telah menempatkan lebih dari 20 ranjau di dalam dan sekitar Selat Hormuz. Beberapa di antaranya bahkan dilengkapi teknologi GPS yang memungkinkan penyebaran jarak jauh, menjadikannya lebih sulit dideteksi. Garda Revolusi Iran (IRGC) juga telah mengeluarkan peringatan mengenai "zona bahaya" seluas 1.400 kilometer persegi – setara dengan 14 kali luas kota Paris – di mana ranjau-ranjau tersebut kemungkinan besar tersebar. Menanggapi situasi ini, Ketua Parlemen Iran sebelumnya menegaskan bahwa Republik Islam tidak akan membuka kembali Selat Hormuz selama blokade angkatan laut AS masih diberlakukan, menambah kompleksitas ketegangan di kawasan tersebut.