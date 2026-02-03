Perintah Mengejutkan Presiden Iran

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah perintah mengejutkan datang dari Teheran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menginstruksikan dimulainya kembali negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat, sebuah langkah yang berpotensi meredakan ketegangan akut yang telah menyelimuti hubungan kedua negara pasca-protes antipemerintah dan ancaman militer dari Washington.

Keputusan ini muncul setelah respons keras pemerintah Iran terhadap gelombang protes antipemerintah bulan lalu, yang memicu ancaman serius dari Presiden AS Donald Trump. Trump bahkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk ke Timur Tengah, mengisyaratkan potensi tindakan militer. Meskipun demikian, Trump juga menyatakan harapannya agar Washington dapat "mencapai sesuatu" dengan Iran, namun tak lupa memperingatkan bahwa "hal-hal buruk akan terjadi" jika kesepakatan gagal dicapai.

Di sisi lain, Teheran secara konsisten menegaskan keinginannya untuk berdiplomasi, sembari bersumpah akan memberikan respons tak terbatas terhadap agresi apa pun. Perintah negosiasi dari Presiden Pezeshkian ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Iran, Fars, pada Senin (2/2) waktu setempat, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya. Laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh surat kabar pemerintah Iran dan harian reformis Shargh, seperti dilansir kantor berita AFP pada Selasa (3/2/2026).

Pertemuan penting ini diperkirakan akan berlangsung di Turki pada Jumat mendatang. Seorang pejabat Arab, yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah, menyebutkan bahwa intervensi dari Mesir, Qatar, Turki, dan Oman turut berperan dalam memfasilitasi pertemuan ini. Situs berita AS Axios, mengutip dua sumber anonim, bahkan telah mengidentifikasi para negosiator utama: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan akan bertemu dengan utusan AS Steve Witkoff di Istanbul, Turki, untuk membahas kemungkinan kesepakatan terkait isu nuklir.

Menjelang potensi pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menyampaikan pandangan negaranya. Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu lalu, Araghchi menyatakan, "Presiden Trump mengatakan tidak ada senjata nuklir, dan kami sepenuhnya setuju. Kami sepenuhnya setuju dengan itu. Itu bisa menjadi kesepakatan yang sangat baik." Sebagai imbalannya, ia menegaskan, "kami mengharapkan pencabutan sanksi." Namun, secara terpisah, Araghchi juga memperingatkan bahwa Iran tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan dan intimidasi. "Iran selalu siap untuk diplomasi dari posisi yang setara, dengan saling menghormati, dan untuk mengejar kepentingan bangsa Iran," ujarnya, seperti dilansir internationalmedia.co.id pada Selasa (3/2/2026). Ia menambahkan, "Siapa pun yang berbicara kepada bangsa Iran dengan hormat akan disambut dengan hormat, sementara siapa pun yang menggunakan ancaman dan kekerasan akan disambut dengan cara yang sama."