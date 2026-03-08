Peringatan Keras Iran Guncang Kawasan

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya akan terpaksa merespons setiap serangan atau upaya invasi musuh yang berasal dari wilayah negara tetangga. Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah memasuki minggu kedua. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Pezeshkian menekankan bahwa respons tersebut bukan merupakan tindakan permusuhan terhadap negara tetangga yang menjadi landasan serangan, melainkan sebuah keharusan demi pertahanan diri.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah pada Minggu (8/3/2026), Pezeshkian menjelaskan, "Jika musuh Iran mencoba menggunakan negara mana pun untuk menyerang atau menginvasi tanah kami, kami akan terpaksa merespons serangan itu. Merespons bukan berarti kami memiliki perselisihan dengan negara itu atau ingin mencelakai rakyatnya — kami akan merespons karena kebutuhan." Pernyataan ini jelas ditujukan sebagai peringatan bagi pihak musuh yang berupaya memanfaatkan negara lain sebagai landasan serangan.

Secara terpisah, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim pasukannya mampu melancarkan perang intensif selama enam bulan dengan kecepatan pertempuran saat ini melawan Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara IRGC, Ali Mohammad Naini, menyatakan bahwa Iran sejauh ini baru menggunakan rudal "generasi pertama dan kedua", namun bersiap mengerahkan "rudal jarak jauh yang lebih canggih dan belum banyak digunakan" dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, pada hari Sabtu, Presiden Iran juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS, menyusul serangan yang terjadi di wilayah mereka.

Konflik yang kian meruncing ini telah memperparah ketegangan regional. Arab Saudi baru-baru ini berhasil mencegat gelombang drone yang menuju target vital, termasuk kawasan diplomatik di ibu kota Riyadh. Sementara itu, Kuwait melaporkan serangan yang menghantam tangki bahan bakar di bandara internasionalnya. Insiden di Kuwait ini memicu kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global, dengan perusahaan minyak nasional negara itu juga mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah sebagai respons terhadap ancaman di Selat Hormuz, jalur vital tempat seperlima minyak dan gas dunia transit.

Pada hari Sabtu, Iran melontarkan tuduhan bahwa AS dan Israel telah menyerang depot minyak di ibu kota Teheran, yang merupakan serangan pertama yang dilaporkan menargetkan infrastruktur minyak republik Islam tersebut di tengah anjloknya pasar saham dan melonjaknya harga minyak mentah. Militer Israel mengonfirmasi telah menyerang "sejumlah fasilitas penyimpanan bahan bakar di Teheran" yang disebutnya "digunakan untuk mengoperasikan infrastruktur militer."

Gelombang serangan Israel berlanjut pada hari Minggu, dengan laporan serangan baru "di seluruh Teheran", setelah sebelumnya melakukan serangan presisi yang menargetkan seorang komandan kunci Pasukan Quds, sayap operasi luar negeri Garda Revolusi Iran, di sebuah hotel di daerah pusat Beirut yang populer di kalangan wisatawan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melanjutkan perang melawan Iran "dengan segenap kekuatan," serta berencana untuk melenyapkan kepemimpinan negara itu, menyusul tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan AS-Israel pekan lalu, yang memicu eskalasi konflik regional secara drastis. Situasi di Timur Tengah kini berada di ambang ketidakpastian yang semakin mendalam.