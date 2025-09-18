Perbedaan Pendapat Trump dan PM Inggris Soal Palestina

Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London menghasilkan perbedaan pendapat yang cukup signifikan, khususnya mengenai pengakuan negara Palestina. Internationalmedia.co.id melaporkan, Trump secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana Starmer untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Starmer.

"Kami memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini—salah satu dari sedikit perbedaan pendapat kami," ujar Trump, seperti dikutip dari AFP. Pernyataan ini cukup mengejutkan mengingat upaya Inggris untuk mendukung solusi dua negara guna mengakhiri konflik di Gaza. Sementara Inggris mendukung resolusi PBB yang mendorong solusi dua negara, AS tetap menolak gagasan pengakuan kedaulatan Palestina.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ini, kedua pemimpin sepakat mengenai perlunya perdamaian di Gaza. Trump, yang menyebut situasi di Gaza sebagai ‘kompleks’, menghindari pertanyaan langsung terkait desakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan pemboman. Ia hanya menyatakan keinginannya agar konflik berakhir dan para sandera dibebaskan.

Sebaliknya, Starmer menekankan situasi di Gaza yang tidak tertahankan dan mendesak pengiriman bantuan segera. Pengakuan negara Palestina, menurut Starmer, merupakan bagian dari rencana perdamaian yang lebih besar, meskipun ia tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu pengakuan resmi tersebut. Laporan media Inggris menyebutkan Starmer mungkin akan menyelesaikan rencana pengakuan tersebut akhir pekan ini, sebelum Sidang Umum PBB.

Konflik yang terjadi sejak serangan Hamas Oktober 2023 telah mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Dari 251 sandera, 47 masih berada di Gaza, termasuk 25 yang dikonfirmasi tewas oleh militer Israel. Serangan Hamas menewaskan 1.219 orang, sebagian besar warga sipil, sementara serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.141 warga Palestina, juga sebagian besar warga sipil. Tragedi ini juga menyebabkan ratusan ribu luka-luka dan jutaan warga Gaza kelaparan. Situasi ini semakin memperumit upaya perdamaian di kawasan tersebut.