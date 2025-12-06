Perbatasan Membara: Afghanistan dan Pakistan Kembali Terlibat Baku Tembak Sengit

Internationalmedia.co.id – Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali memuncak pada Jumat (5/12) malam, dengan baku tembak sengit antara pasukan militer kedua negara. Insiden ini terjadi setelah perundingan damai yang diharapkan dapat meredakan konflik, menemui jalan buntu pada awal pekan ini.

Kabul dan Islamabad saling tuduh sebagai pihak yang memulai serangan tanpa provokasi. Juru bicara Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuding pasukan Pakistan menyerang distrik Spin Boldak, Provinsi Kandahar. "Sangat disayangkan, malam ini, pihak Pakistan mulai menyerang Afghanistan di Kandahar, distrik Spin Boldak, dan pasukan Emirat Islam terpaksa merespons," tegas Mujahid.

Sebaliknya, juru bicara kantor Perdana Menteri Pakistan, Mosharraf Zaidi, menuduh pasukan Afghanistan melepaskan tembakan tanpa alasan di sepanjang perbatasan Chaman. "Pakistan tetap waspada penuh dan berkomitmen untuk memastikan integritas teritorialnya dan keselamatan warga negara kami," kata Zaidi. Otoritas Pakistan kembali menuduh Afghanistan sebagai pihak yang memulai bentrokan terbaru. "Respons yang cepat, tepat, dan intens telah diberikan oleh angkatan bersenjata kita," imbuhnya.

Warga di perbatasan Afghanistan melaporkan baku tembak terjadi sekitar pukul 22.30 waktu setempat dan berlangsung selama dua jam. Kepala departemen informasi Kandahar, Ali Mohammed Haqmal, menyatakan pasukan Pakistan menyerang dengan artileri ringan dan berat, menyebabkan tembakan mortir mengenai rumah-rumah warga sipil. "Bentrokan telah berakhir, kedua pihak sepakat untuk berhenti," ujarnya.

Bentrokan ini terjadi hanya dua hari setelah perundingan damai terbaru antara kedua negara gagal mencapai terobosan, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan gencatan senjata yang rapuh. Gencatan senjata sebelumnya dimediasi oleh Qatar dan Turki, setelah pertempuran sengit pada Oktober lalu menewaskan lebih dari 70 orang dan melukai ratusan lainnya.

Akibat baku tembak ini, sedikitnya lima orang tewas. Otoritas Kabul melaporkan empat warga sipil dan satu tentara tewas, sementara Islamabad melaporkan beberapa warganya mengalami luka-luka. Juru bicara pemerintah Afghanistan, Hamdullah Fitrat, menyebut lima warga sipil lainnya mengalami luka-luka. Otoritas rumah sakit lokal di Chaman, Pakistan, melaporkan tiga orang mengalami luka ringan.