Perang Iran Tuntas Trump Klaim Lebih Cepat

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini melontarkan pernyataan mengejutkan, mengklaim bahwa konflik bersenjata melawan Iran telah "sangat tuntas" dan berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan awal Washington yang memprediksi durasi empat hingga lima pekan. Klaim ini disampaikan Trump dalam wawancara telepon dengan CBS News pada Senin (9/3) sore waktu setempat, sebagaimana dilansir Reuters pada Selasa (10/3/2026). Pernyataan ini muncul setelah AS dan Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran sejak 28 Februari lalu, yang telah memicu eskalasi ketegangan signifikan di kawasan Timur Tengah.

Namun, klaim cepat tuntas dari Trump ini segera dibantah keras oleh Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Teheran dengan tegas menyatakan bahwa merekalah yang akan "menentukan akhir perang" di Timur Tengah, bukan pasukan Amerika. "Situasi dan status masa depan kawasan ini sekarang berada di tangan angkatan bersenjata kami; pasukan Amerika tidak akan mengakhiri perang," demikian pernyataan Garda Revolusi yang dilansir kantor berita AFP, menanggapi klaim Washington.

Di tengah memanasnya situasi, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membela serangan balasan Teheran terhadap pangkalan militer AS di negara-negara Teluk. Araghchi bahkan membagikan bukti video yang menunjukkan sistem roket AS dioperasikan dari wilayah negara-negara tetangga Iran. Melalui media sosial X, Araghchi secara sarkastis berterima kasih kepada Komando Pusat AS (CENTCOM) karena secara tidak langsung mengakui penggunaan wilayah tetangga Iran untuk mengerahkan sistem HIMARS, yang disebutnya menargetkan rakyat Iran, termasuk fasilitas desalinasi. Pernyataan ini, seperti dilansir Press TV, menguatkan narasi Iran tentang provokasi dari pihak AS.

Pergantian kepemimpinan di Iran juga menjadi sorotan global. Pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru, menggantikan mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, menuai kritik tajam dari Presiden Trump. Dalam wawancara dengan NBC News, seperti dilaporkan Anadolu Agency, Trump menyebut keputusan ini sebagai "kesalahan besar" dan meragukan keberlangsungannya, "Saya tidak tahu apakah ini akan bertahan lama. Saya pikir mereka telah melakukan kesalahan," ucapnya.

Sebagai langkah strategis di tengah konflik, Garda Revolusi Iran juga mengumumkan tawaran bersyarat terkait Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia. Mereka menyatakan bahwa negara-negara yang ingin melintasi selat tersebut akan mendapatkan akses tanpa hambatan, asalkan mereka mengusir Duta Besar AS dan Israel dari wilayah mereka. Pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, IRIB, serta dilansir The Guardian dan CNN, ini menunjukkan upaya Teheran untuk menggunakan pengaruhnya di tengah konflik yang berlangsung selama sepekan terakhir.

Dengan klaim Trump yang menyebut perang "sangat tuntas" namun diiringi dengan respons keras dari Iran, bukti-bukti serangan, perubahan kepemimpinan, dan ultimatum Selat Hormuz, situasi di Timur Tengah tetap berada dalam ketidakpastian tinggi. Berbagai perkembangan ini menjadi perhatian utama pembaca Internationalmedia.co.id yang terus mengikuti dinamika konflik global.