Netanyahu Trump Bertemu Mendadak Bahas Ini

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah pertemuan mendadak dan penuh misteri terjadi di Gedung Putih. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tiba secara diam-diam untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilansir dari laporan AFP dan Al Jazeera yang dikutip internationalmedia.co.id pada Kamis (12/2), pertemuan penting ini berlangsung pada Rabu (11/2) dan fokus utamanya adalah isu Iran.

Kedatangan Netanyahu ke kompleks kepresidenan AS terbilang tidak biasa. Ia terpantau tiba melalui jalan samping, menaiki SUV hitam yang dihiasi bendera Israel dan Amerika Serikat. Kendaraan tersebut mengantarkannya menempuh jarak singkat dari Blair House, akomodasi standar bagi para tamu kenegaraan. Kantor Perdana Menteri Israel sendiri telah mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Netanyahu dan Trump memang sedang berlangsung, menambah bobot pada spekulasi seputar agenda rahasia ini.

Meskipun detail spesifik dari diskusi belum diungkap secara resmi, seorang fotografer AFP yang berada di lokasi mengindikasikan bahwa topik utama adalah Iran. Ini bukan hal yang mengejutkan, mengingat posisi keras kedua pemimpin terhadap program nuklir Iran dan ambisi regional Teheran. Pertemuan ini kemungkinan besar membahas strategi bersama untuk menekan Iran, baik melalui sanksi ekonomi maupun pendekatan diplomatik lainnya, terutama setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA.

Pertemuan mendadak ini menggarisbawahi urgensi isu-isu Timur Tengah bagi kedua negara dan menunjukkan tingkat koordinasi yang erat antara Washington dan Yerusalem. Publik kini menantikan pengumuman resmi atau rilis informasi lebih lanjut mengenai hasil dari diskusi tertutup yang berlangsung di jantung kekuasaan Amerika Serikat ini.