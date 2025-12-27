Netanyahu Terbang ke AS Bahas Masa Depan Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Florida pada Senin besok, 29 Desember 2025. Pertemuan penting ini salah satunya akan mengupas langkah selanjutnya dari rencana gencatan senjata Gaza yang masih rapuh. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Minggu (28/12/2025), kunjungan ini menandai pertemuan kelima Netanyahu dengan sekutu utamanya, Trump, di AS sepanjang tahun ini.

Perjalanan Netanyahu ini berlangsung di tengah desakan kuat dari pemerintahan Trump dan para mediator regional untuk melanjutkan ke tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

Seorang pejabat Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu akan berangkat ke AS pada 28 Desember dan dijadwalkan bertemu Trump sehari kemudian di Florida, meskipun lokasi spesifik belum diungkap. Sebelumnya, pada pertengahan Desember, Trump sempat menyatakan kepada wartawan bahwa Netanyahu kemungkinan akan mengunjunginya di Florida selama liburan Natal.

"Dia ingin bertemu saya. Kami belum mengaturnya secara resmi, tetapi dia ingin bertemu saya," kata Trump sebelum bertolak ke resor Mar-a-Lago miliknya.

Selain isu Gaza, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth pada Rabu lalu melaporkan bahwa berbagai isu regional krusial lainnya juga diperkirakan akan menjadi agenda pembahasan. Ini termasuk situasi di Iran, pembicaraan mengenai perjanjian keamanan antara Israel dan Suriah, upaya gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon, serta tentu saja, kelanjutan dari tahap kesepakatan Gaza.