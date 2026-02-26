Musim Dingin Kelima Ukraina Mereka Masih Bertahan

Warga Ukraina menunjukkan ketabahan luar biasa saat negara mereka memasuki tahun kelima perang melawan Rusia, bahkan ketika suhu anjlok hingga minus 25 derajat Celsius. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, situasi ekstrem ini menjadi latar belakang sebuah jajak pendapat yang diterbitkan oleh Lembaga Survei Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) pada awal Februari 2026. Survei ini, yang dilakukan pada akhir Januari, mengungkap sikap warga Ukraina terhadap konflik berkepanjangan ini, terutama setelah serangan besar-besaran Rusia menargetkan fasilitas energi, menyebabkan pemadaman listrik serta gangguan pada sistem pemanas dan air di seluruh negeri, khususnya di Kyiv.

Hasil jajak pendapat KIIS menunjukkan bahwa 88% responden meyakini serangan Rusia terhadap infrastruktur energi bertujuan untuk memaksa Ukraina menyerah. Namun, yang mengejutkan, 65% dari mereka yang diwawancarai menyatakan kesiapan untuk bertahan selama diperlukan, angka yang sedikit meningkat dari 62% pada September dan Desember 2025. Ini menandakan tekad yang tak tergoyahkan di tengah upaya Rusia untuk mematahkan semangat mereka.

"Januari ini tidak membuat saya lebih bertekad atau lebih marah, karena sejak 2022 saya sudah sangat bertekad dan marah," ujar Julia, seorang warga Kyiv, kepada DW. Ia menambahkan bahwa ini hanyalah "tahap lain dari pertempuran yang sangat sulit yang pada akhirnya akan kami menangkan." Suami Julia telah bertugas di medan perang sejak 2024, meninggalkan dirinya dan putri mereka. "Kemarahan saya membantu saya tetap teguh, tetapi juga kesadaran bahwa tidak ada pilihan lain. Apa pun selain berdiri teguh akan jauh lebih buruk," tegasnya.

Kepala KIIS, Anton Hruschezkyj, menjelaskan bahwa salah satu faktor terpenting yang memperkuat ketahanan masyarakat adalah kesadaran bahwa perang Rusia melawan Ukraina bersifat eksistensial. "Bagi warga Ukraina, perang ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang kelangsungan hidup semata," paparnya. Ia menambahkan bahwa ketangguhan warga Ukraina tetap tinggi; meski lelah, mereka tidak siap melampaui ‘garis merah’ tertentu. Upaya Rusia untuk membuat kehidupan sehari-hari tak tertahankan justru memunculkan istilah baru di kalangan warga Ukraina: "Cholodomor," atau "pembunuhan melalui suhu dingin," yang merujuk pada bencana kelaparan buatan manusia di era Stalin, "Holodomor."

Psikolog Kateryna Kudrschynska mengakui bahwa warga Ukraina kelelahan akibat stres perang yang berkepanjangan, yang berdampak pada tubuh, sistem saraf, dan kondisi psikis mereka. Namun, ia menilai ketahanan Ukraina juga berakar pada penolakan untuk kehilangan lebih banyak lagi setelah begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan.

Semangat untuk membangun kembali negara juga menjadi pendorong. Natalia, seorang mahasiswa di Kyiv, yang sempat mengungsi ke luar negeri pada awal perang sebelum kembali, kini sering mengunjungi Lapangan Kemerdekaan untuk mengenang ayahnya yang gugur di wilayah Donetsk. "Saya hidup demi ayah saya, yang ingin hidup dan membangun masa depan bersama keluarganya," ujarnya kepada DW. "Saya tidak bisa menyerah karena dia. Saya yakin Ukraina memiliki masa depan. Ukraina adalah rumah saya, saya tidak ingin pergi. Saya ingin membangun kembali negara saya."

Olha, ibu dari seorang putra berusia dua tahun di Kyiv, juga menunjukkan tekad serupa. "Saya tidak bisa menggandeng tangan anak saya dan pergi begitu saja," katanya, "Itu akan menjadi pengkhianatan terhadap suami saya, yang sedang berperang." Suaminya menjadi sukarelawan sejak invasi dan kini bertugas di Pokrovsk, jarang pulang. Olha membesarkan putra mereka sambil bekerja paruh waktu, dan ia percaya rekan-rekan senegaranya tetap optimistis melihat masalah ekonomi Rusia dan kegagalan militer signifikan mereka selama empat tahun terakhir.

Di garis depan, para prajurit menghadapi tantangan berbeda. Serhij, seorang tenaga medis sukarelawan selama empat tahun, mengungkapkan bahwa motivasi pejuang semakin menurun karena tidak adanya masa penugasan yang tetap, minimnya kesempatan demobilisasi, dan dukungan finansial yang tidak memadai bagi mereka yang tidak di garis depan. Kyrylo, spesialis telekomunikasi, menambahkan bahwa rekan-rekannya telah terbiasa dengan kurangnya waktu istirahat. "Kami sudah begitu terbiasa sehingga Anda bahkan tidak ingat lagi bagaimana rasanya sebelumnya," katanya kepada DW, menggambarkan perasaan "kepasrahan, bukan keputusasaan." Ia juga mengakui ketegangan di militer akibat skandal korupsi pemerintah dan penyalahgunaan dana industri pertahanan, yang menimbulkan perasaan dikhianati.

Meski demikian, tekad untuk bertahan tetap membara. Mos, yang bertugas di resimen drone* Ukraina, juga menghadapi kelelahan dan apatis. Namun, ia menemukan kembali motivasi dengan kesadaran bahwa tidak ada alternatif selain melawan. "Secara pribadi, ketika motivasi saya menurun, yang tersisa hanyalah disiplin dan kesadaran bahwa Ukraina, bangsa ini, identitas ini mungkin tidak akan lagi ada jika kami tidak bertahan dan berjuang," ungkapnya.

Hruschetsky percaya bahwa kemampuan warga Ukraina untuk terus berjuang di tahun kelima perang ini juga sangat bergantung pada keyakinan mereka terhadap dukungan berkelanjutan dari mitra-mitra Eropa. "Penderitaan saat ini dipandang sebagai investasi untuk masa depan," pungkasnya. "Data terbaru kami menunjukkan bahwa lebih dari 60% warga Ukraina tetap optimistis dan percaya bahwa dalam sepuluh tahun ke depan Ukraina akan menjadi anggota Uni Eropa yang makmur."

*Nama tiga prajurit yang dikutip dalam laporan ini telah diubah untuk melindungi identitas mereka.