Misteri Kapak di Masjid Manchester Saat Tarawih

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di salah satu masjid pusat di Manchester, Inggris, ketika seorang pria kedapatan membawa kapak dan pisau saat ribuan jamaah tengah menunaikan salat Tarawih. Pria tersebut segera diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa peristiwa ini terjadi di Masjid Manchester Central, tepatnya di Upper Park Road, Victoria Park, Rusholme, pada Selasa malam, sekitar pukul 20.40 waktu setempat.

Kepolisian Greater Manchester (GMP) bergerak cepat setelah menerima laporan mengenai dua pria yang bertindak mencurigakan di area masjid. Seorang pria berusia 40-an berhasil ditangkap atas dugaan membawa senjata berbahaya dan kepemilikan narkoba Golongan B. Sementara itu, upaya pencarian terhadap pria kedua yang dilaporkan terlibat masih terus dilakukan.

Meskipun GMP bekerja sama dengan detektif dari Unit Kontra Terorisme Wilayah Barat Laut (NWCTU), insiden ini belum secara resmi dinyatakan sebagai tindakan terorisme. Posisi ini dipertanyakan oleh perwakilan Masjid Manchester Central, yang merasa khawatir dengan potensi ancaman yang lebih besar. Pihak masjid mengungkapkan bahwa sukarelawan mereka adalah yang pertama kali menegur pria tersebut setelah ia masuk saat salat Tarawih, sebelum kemudian menghubungi polisi. Diperkirakan ada sekitar 2.000 jamaah di dalam masjid pada saat kejadian.

Superintendent Simon Nasim menegaskan bahwa tidak ada korban luka dan tidak ada ancaman yang secara langsung dilontarkan oleh pria tersebut. Asisten Kepala Kepolisian John Webster menambahkan, pria yang ditangkap itu dilaporkan mengaku berada di masjid untuk melakukan pekerjaan, namun staf masjid tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. "Mereka bertindak berdasarkan kecurigaan dan segera menghubungi polisi," kata Webster.

Webster menekankan bahwa meski tidak ada serangan atau ancaman langsung, perilaku mencurigakan ini menimbulkan kekhawatiran serius. "Saat ini, belum jelas apa motif atau niat di balik insiden ini," ujarnya. Untuk mengungkap lebih lanjut, kepolisian kini tengah meninjau rekaman CCTV dari area sekitar masjid.

Upaya identifikasi dan pencarian pria kedua, yang digambarkan sebagai pria kulit hitam, berusia akhir 40-an, dengan perawakan atletis dan bertubuh tegap, terus digencarkan. Pria tersebut dilaporkan mengenakan hoodie abu-abu, jaket biru tua dengan kedua tudung terangkat, celana training biru, dan sepatu kets putih. Pihak berwenang mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait pria ini untuk segera menghubungi polisi.