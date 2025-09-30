Misteri di Balik Roda Pesawat, Penumpang Gelap Tewas?

Internationalmedia.co.id – Kejadian mengejutkan menggemparkan Bandara Internasional Charlotte Douglas, North Carolina, Amerika Serikat. Sesosok mayat ditemukan di kompartemen roda pendaratan pesawat American Airlines yang baru saja mendarat. Penemuan ini memicu investigasi mendalam oleh pihak kepolisian setempat.

Jenazah tersebut ditemukan pada Minggu (28/9) pagi waktu setempat oleh petugas perawatan pesawat yang sedang melakukan pemeriksaan rutin. Diduga kuat, jenazah tersebut adalah seorang penumpang gelap yang nekat bersembunyi di ruang roda pesawat selama penerbangan dari Eropa.

Hingga saat ini, baik pihak maskapai American Airlines maupun Departemen Kepolisian Charlotte-Mecklenburg masih enggan memberikan keterangan detail terkait penemuan mayat ini. Identitas, kewarganegaraan, asal penerbangan, serta penyebab kematian korban masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Otoritas Bandara Internasional Charlotte Douglas menyatakan belasungkawa atas kejadian tragis ini dan berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian dalam proses penyelidikan. Sementara itu, American Airlines menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan mengarahkan semua pertanyaan terkait kasus ini kepada pihak kepolisian.

Kasus penemuan mayat di kompartemen roda pesawat bukan kali ini saja terjadi. Para ahli penerbangan mengingatkan bahwa tindakan nekat bersembunyi di ruang roda pesawat sangat berbahaya dan berisiko fatal. Suhu ekstrem dan minimnya oksigen di ketinggian jelajah pesawat dapat menyebabkan kematian.