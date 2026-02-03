Close Menu
Tidak ada komentar
Misteri Api Raksasa di Jantung Teheran

Internationalmedia.co.id – News – Kebakaran hebat melanda sebuah pasar di kawasan Jannat Abad, sebelah barat ibu kota Iran, Teheran, pada hari Selasa. Insiden ini menyisakan tanda tanya besar mengenai pemicu api yang hingga kini belum teridentifikasi secara jelas.

Beruntungnya, insiden tragis ini dilaporkan "sejauh ini tidak menimbulkan korban luka," demikian konfirmasi Mohammad Behnia, Komandan Operasi Layanan Darurat Teheran. Pernyataan tersebut disampaikan kepada kantor berita AFP dan dikutip oleh internationalmedia.co.id pada Selasa (3/2).

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Jalal Maleki, Juru Bicara Departemen Pemadam Kebakaran Teheran, mengungkapkan kepada televisi pemerintah Iran bahwa skala kebakaran ini sangat luas. "Kebakaran itu meluas, sampai-sampai terlihat dari berbagai bagian Teheran," ujarnya, menggambarkan betapa dahsyatnya kobaran api yang melanda area pasar padat kios dan toko di Jannat Abad tersebut.

Tim pemadam kebakaran dengan sigap dikirimkan ke lokasi kejadian untuk berjibaku memadamkan api. Visual dari lokasi menunjukkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke angkasa, menyelimuti sebagian besar area sekitar dan menciptakan pemandangan yang dramatis di langit Teheran.

