Milan Gempar Trem Hantam Bangunan

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengerikan mengguncang kota Milan, Italia, ketika sebuah trem melaju kencang dan tergelincir dari relnya sebelum menabrak sebuah bangunan. Peristiwa tragis ini dilaporkan menewaskan satu orang dan melukai sedikitnya 20 lainnya, dengan satu korban dalam kondisi kritis.

Kecelakaan fatal ini terjadi pada Jumat (27/2/2026) di dekat pusat kota Milan, sebuah area bisnis yang ramai dan kebetulan sedang menjadi tuan rumah pekan mode internasional. Pihak kepolisian setempat masih belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti tergelincirnya trem tersebut, namun penyelidikan intensif sedang berlangsung.

Suasana panik menyelimuti lokasi kejadian. Anna, seorang wanita berusia 27 tahun yang berkantor tak jauh dari lokasi, menceritakan kengerian yang ia saksikan. "Saya hanya mendengar suara dentuman yang sangat keras," ujarnya kepada internationalmedia.co.id. "Kemudian saya melihat sebagian badan trem masuk ke dalam sebuah toko."

Kesaksian lain datang dari seorang penumpang yang selamat, yang awalnya mengira insiden itu adalah gempa bumi. "Saya sedang duduk dan tiba-tiba terjatuh ke lantai, bersama penumpang lainnya. Itu mengerikan," ungkapnya, menggambarkan kekacauan di dalam gerbong. Beberapa saksi mata di lokasi juga melaporkan bahwa trem tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi sebelum kecelakaan terjadi.

Puluhan ambulans dan petugas pemadam kebakaran segera memadati lokasi, memberikan pertolongan pertama kepada para korban yang tampak syok dan terluka. Petugas terlihat menyelimuti beberapa penumpang yang kebingungan dan terguncang. Trem berwarna kuning dan putih itu kini terlihat melintang di jalan, tepat di luar pusat bersejarah Milan, menjadi pemandangan pilu yang menyisakan duka.

Sumber dari kepolisian mengonfirmasi bahwa dari sekitar 20 korban luka, satu di antaranya berada dalam kondisi kritis dan sedang mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit.