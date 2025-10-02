Mencekam! Dua Pesawat Adu Banteng di Landasan Pacu LaGuardia

Internationalmedia.co.id – Insiden mengejutkan terjadi di Bandara LaGuardia, New York, Amerika Serikat, ketika dua pesawat penumpang milik maskapai Endeavor Air bertabrakan di landasan pacu. Tabrakan yang terjadi saat kedua pesawat bergerak dengan kecepatan rendah ini menyebabkan satu orang mengalami luka-luka.

Delta Air Lines, perusahaan induk Endeavor Air, menyebut insiden yang terjadi pada Rabu (1/10) malam waktu setempat itu sebagai "tabrakan kecepatan rendah". Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey melaporkan bahwa insiden terjadi sekitar pukul 21.58 waktu setempat, melibatkan pesawat yang baru mendarat dan pesawat yang bersiap untuk lepas landas.

Seorang pramugari dilaporkan mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Beruntung, dari total 93 penumpang dan awak pesawat, tidak ada penumpang lain yang mengalami luka-luka. Foto-foto yang beredar menunjukkan kerusakan pada bagian hidung salah satu pesawat.

Meskipun terjadi tabrakan, operasional penerbangan di Bandara LaGuardia tidak terganggu. Delta Air Lines menyatakan akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk meninjau langkah-langkah keselamatan. Investigasi awal menunjukkan bahwa sayap pesawat yang hendak lepas landas ke Roanoke, Virginia, menyentuh badan pesawat yang baru tiba. Penyebab pasti tabrakan masih dalam penyelidikan.