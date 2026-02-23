Meksiko Mencekam Kematian Raja Narkoba Picu Pertumpahan Darah

Meksiko dilanda gelombang kekerasan mematikan pasca kematian gembong narkoba paling dicari, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera. Insiden ini, yang dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News, telah merenggut nyawa sedikitnya 25 tentara Meksiko dan 30 anggota kartel, memicu kekacauan di berbagai wilayah.

Oseguera, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) yang ditakuti, dilaporkan terluka parah dalam baku tembak sengit dengan pasukan militer di kota Tapalpa, negara bagian Jalisco, pada hari Minggu. Ia menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan evakuasi udara menuju Mexico City, sebuah peristiwa yang segera menyulut amarah dan aksi balasan dari jaringannya.

Kabar kematiannya sontak memicu respons brutal dari anggota CJNG di seluruh negeri. Mereka melakukan pemblokiran jalan di sedikitnya 20 negara bagian, membakar kendaraan, dan menyerang berbagai bisnis. Menteri Keamanan Omar Garcia Harfuch mengonfirmasi bahwa bentrokan ini menewaskan sedikitnya 25 anggota Garda Nasional. Selain itu, seorang penjaga penjara dan seorang anggota kantor kejaksaan negara bagian juga menjadi korban, bersama dengan 30 individu yang diidentifikasi sebagai anggota organisasi kriminal Oseguera.

Sebelum ajalnya, Oseguera merupakan target utama dengan hadiah buronan fantastis senilai 15 juta dolar AS dari pihak berwenang. Menteri Pertahanan Ricardo Trevilla mengungkapkan bahwa dalam operasi pasukan khusus yang berupaya menangkap Oseguera, delapan tersangka anggota kartel tewas dan tiga tentara mengalami luka-luka.

Gelombang kekerasan ini menciptakan suasana mencekam bagi warga sipil. Banyak yang memilih bersembunyi di rumah, sementara wisatawan yang tengah berlibur terpaksa berlindung di hotel dan resor mereka saat anggota kartel melancarkan amuk massa.

Di tengah situasi genting ini, Presiden AS Donald Trump belum memberikan tanggapan resmi secara publik terkait kematian Oseguera. Namun, ia sempat mengunggah pesan di platform Truth Social miliknya yang berbunyi, "Meksiko harus meningkatkan upaya mereka dalam memerangi Kartel dan Narkoba!"

Meskipun intensitas kekerasan menunjukkan tanda-tanda mereda, Meksiko tetap berada dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah segera mengerahkan 2.500 tentara tambahan ke Jalisco, sebuah negara bagian yang ironisnya dijadwalkan menjadi tuan rumah empat pertandingan Piala Dunia sepak bola musim panas ini. Jalan-jalan di ibu kota Jalisco, Guadalajara, nyaris kosong pada hari Senin. Sekolah, toko, apotek, dan pom bensin ditutup total, semua acara publik dibatalkan, dan transportasi umum dihentikan sepenuhnya.

Maria Medina, seorang pekerja di pom bensin yang menjadi sasaran pembakaran pada Minggu, menceritakan pengalamannya yang mengerikan. "Orang-orang bersenjata itu tiba-tiba muncul dan memerintahkan semua orang untuk keluar," kenangnya kepada AFP. "Saya pikir mereka akan menculik kami. Saya langsung lari mencari perlindungan di warung taco bersama orang-orang lain di sana."

Penyebaran kekerasan tidak hanya terbatas di Jalisco; kota wisata populer Puerto Vallarta juga turut terdampak, dan bahkan meluas hingga ke negara bagian tetangga Michoacan. Di wilayah ini, kartel Oseguera telah lama terlibat dalam perang sengit melawan koalisi kelompok kriminal rivalnya, menambah kompleksitas konflik yang ada.