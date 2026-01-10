Meksiko Bergerak Cepat Setelah Ancaman Trump

Internationalmedia.co.id – News, Sabtu (10/1/2026) melaporkan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara terbuka menyatakan keinginan pemerintahannya untuk memperkuat koordinasi keamanan dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul menyusul ancaman serius dari Presiden AS Donald Trump yang mengisyaratkan kemungkinan serangan darat terhadap kartel narkoba.

Menanggapi situasi tersebut, Sheinbaum mengungkapkan kepada awak media bahwa ia telah menginstruksikan menteri luar negerinya untuk segera menjalin komunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Jika diperlukan, ia bahkan tidak menutup kemungkinan untuk berdialog langsung dengan Trump guna memperkukuh kerangka kerja sama keamanan bilateral yang sudah ada.

Ancaman Trump sendiri dilontarkan dalam sebuah wawancara eksklusif di Fox News. Ia secara eksplisit menyebutkan rencana peluncuran serangan darat terhadap kartel-kartel narkoba, menyusul serangkaian operasi maritim AS di Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Meskipun tidak merinci lokasi atau waktu pasti serangan tersebut, Trump secara gamblang menunjuk kartel di Meksiko sebagai target utama. "Kita akan segera memulai, melancarkan serangan darat terkait kartel-kartel tersebut. Kartel-kartel itu mengendalikan Meksiko," tegas Trump, mengutip pernyataannya.

Pernyataan kontroversial Trump ini muncul tak lama setelah penangkapan mengejutkan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada 3 Januari lalu. Insiden tersebut menjadi puncak dari tekanan militer dan ekonomi AS yang telah meningkat selama berbulan-bulan terhadap kepemimpinan Maduro. Dalam konteks kampanye penekanan terhadap Venezuela, AS juga telah melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia sejak September lalu, yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 100 orang.

Meskipun demikian, Presiden Sheinbaum menegaskan kembali penolakan Meksiko terhadap segala bentuk intervensi militer asing. Sebelumnya, pada tahun 2025, otoritas Meksiko telah menunjukkan komitmennya dengan mengekstradisi puluhan pemimpin kartel ke AS dan memperkuat kerja sama pengamanan perbatasan. Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko telah memiliki "pemahaman keamanan" yang solid dengan Washington, sebuah pandangan yang juga diamini oleh Marco Rubio, yang memuji "koordinasi yang baik" dalam bidang keamanan antara kedua negara.

Dinamika hubungan antara Meksiko dan AS, terutama dalam isu penanganan kartel narkoba, tampaknya akan menjadi sorotan utama di masa mendatang, dengan Meksiko berupaya menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kebutuhan kerja sama regional.