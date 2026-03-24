Mantan Bos CIA Ungkap Kesalahan Fatal Trump di Timur Tengah

Mantan Menteri Pertahanan dan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat, Leon Panetta, mengeluarkan kritik pedas terhadap Presiden AS Donald Trump. Panetta secara tegas menyatakan bahwa tindakan Trump dalam konflik Iran jauh dari peran seorang pemimpin negara, bahkan menuduhnya sebagai arsitek krisis minyak di Timur Tengah yang kini menjebak sang presiden dalam dilema pelik, sekaligus mengirimkan sinyal kelemahan ke seluruh dunia.

Panetta, yang pernah bertugas di bawah pemerintahan Bill Clinton dan Barack Obama, menyoroti bagaimana Trump terperangkap dalam situasi sulit setelah tiga minggu perang di Iran. Dilansir The Guardian pada Selasa (24/3/2026) dan dikutip internationalmedia.co.id, Panetta mengingatkan bahwa para pejabat keamanan nasional selalu sangat menyadari kemampuan Iran untuk menciptakan krisis energi dengan memblokir Selat Hormuz. Skenario yang selalu diwaspadai itu kini menjadi kenyataan, membuat Trump terpojok tanpa strategi keluar yang konkret, selain harapan kosong.

"Dia cenderung naif tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi," kata Panetta, 87 tahun, yang mengawasi operasi penemuan dan pembunuhan Osama bin Laden. "Jika dia mengatakannya dan terus mengatakannya, selalu ada harapan bahwa apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Tapi itu yang dilakukan anak-anak. Bukan itu yang dilakukan presiden."

Perang Iran sendiri dimulai pada 28 Februari 2026, dengan apa yang Trump harapkan akan menjadi pukulan telak. Serangan mendadak Israel merenggut nyawa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Meskipun AS dan Israel segera menguasai wilayah udara, inisiatif tersebut tampaknya semakin lepas kendali seiring berlarutnya konflik.

Tiga belas anggota militer AS dan, menurut pejabat kesehatan Iran, lebih dari 1.400 warga Iran telah tewas. Sementara itu, Khamenei digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang dikenal lebih garis keras, memperkeruh situasi. Trump kini kesulitan mengklaim citra kemenangan di dalam negeri karena harga minyak melonjak, angka jajak pendapatnya menurun, dan koalisi pemilihnya menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Ia marah atas pemberitaan media dan mengirimkan sinyal yang beragam tentang tujuan atau kapan "ekskursi," sebutannya, akan berakhir.

Panetta menambahkan, "Kita mengganti seorang pemimpin lama, seorang pemimpin tertinggi yang hampir meninggal pada saat rakyat Iran bersedia turun ke jalan dengan harapan mereka akhirnya dapat mengubah cara pemerintahan mereka. Dan sebaliknya, hari ini kita memiliki rezim yang lebih mapan, kita memiliki pemimpin tertinggi yang lebih muda yang akan berkuasa untuk sementara waktu, dan dia jauh lebih garis keras daripada pemimpin tertinggi pertama. Itu tidak berjalan dengan baik."

Rezim Iran telah membalas AS dan Israel dengan secara efektif menutup Selat Hormuz, yang menyebabkan pasar energi global mengalami kekacauan. Seperlima dari minyak yang diperdagangkan di dunia mengalir melalui jalur air tersebut. Bagi Panetta, ini adalah krisis yang sepenuhnya disebabkan oleh Trump sendiri. "Bukan hal yang sulit dipahami bahwa jika Anda akan berperang dengan Iran, salah satu kerentanan terbesar adalah Selat Hormuz, dan (itu) dapat menciptakan krisis minyak besar yang dapat mendorong harga bahan bakar melambung tinggi," tegas Panetta.

"Dalam setiap dewan keamanan nasional yang pernah saya ikuti di mana kami membahas Iran, subjek itu selalu muncul. Karena suatu alasan, mereka tidak mempertimbangkan bahwa itu bisa menjadi konsekuensi atau mereka mengira perang akan berakhir dengan cepat dan mereka tidak perlu khawatir tentang itu," lanjutnya. "Apa pun itu, mereka tidak siap untuk itu dan sekarang mereka membayar harganya karena, jika ada jalan keluar bagi Trump, itu adalah dengan menyatakan kemenangan dan semuanya sudah berakhir dan kita telah berhasil dalam semua target militer kita. Masalahnya adalah dia dapat menyatakan kemenangan sesuka hatinya, tetapi jika dia tidak mendapatkan gencatan senjata, dia tidak memiliki apa-apa."

"Dan dia tidak akan mendapatkan gencatan senjata selama Iran terus mengancamnya dengan Selat Hormuz."

Trump mengatakan dia tidak berencana untuk mengerahkan pasukan AS di Iran, tetapi juga mengirim ribuan marinir ke Timur Tengah sebagai kemungkinan pertanda operasi yang akan datang. Pada Jumat (20/3), ia menolak untuk mengkonfirmasi laporan dari media Axios bahwa ia sedang mempertimbangkan pendudukan atau blokade Pulau Kharg di Iran untuk menekan Iran agar membuka kembali selat tersebut.

Panetta mengatakan, "Dia menghadapi masalah yang sangat sulit, yaitu: Apakah dia akan memperluas perang dengan mencoba membuka Selat Hormuz sehingga dia dapat menghilangkan pengaruh itu dan mungkin akhirnya dapat bernegosiasi dengan Iran? Atau apakah dia hanya akan pergi begitu saja dan menyatakan kemenangan, meskipun semua orang akan jelas memahami bahwa dia telah gagal?"

"Dia berada dalam posisi yang sangat sulit saat ini, tetapi tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas posisinya selain Donald Trump."

Pada Sabtu (21/3) lalu, setelah Trump memposting bahwa negara-negara lain mungkin perlu membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, reaksinya kurang antusias. Pada Jumat (22/3), Trump menyebut NATO sebagai "macan kertas" tanpa AS dan mengejek anggotanya sebagai "pengecut." Dia merahasiakan rencana perangnya terhadap Iran dari sekutu selain Israel.

Panetta berkomentar, "Jika Anda merencanakan perang, bukan ide buruk untuk berbicara dengan sekutu Anda. Aliansi penting untuk dapat mendukung segala jenis upaya militer. Kita telah belajar pelajaran itu sejak lama, sejak Perang Dunia Kedua. Tetapi (Trump) mengambil pendekatan yang tidak berperasaan terhadap aliansi dan sekarang dia tiba-tiba mendapati dirinya berada di tempat di mana dia harus beralih ke sekutu, ke NATO dan kepada pihak lain, yang semuanya tentu saja tidak dia perlakukan dengan baik selama masa kepresidenannya, untuk mencoba membantunya keluar dari kesulitan."

Mantan menteri pertahanan itu menambahkan sambil terkekeh, "Karma akan segera datang."

Ia menyarankan Trump untuk meninggalkan pemikiran khayalannya dan "menghadapi kenyataan" bahwa ia harus menggunakan militer untuk membuka selat, menetralisir pertahanan Iran di sepanjang pantai, dan mengerahkan kapal untuk mengawal kapal tanker minyak melewatinya. "Tidak diragukan lagi akan ada korban jiwa dan jelas akan memperluas perang, tetapi saya tidak melihat alternatifnya. Ia harus melakukannya. Ia telah banyak berbicara tentang kekuatan Amerika Serikat. Ini adalah ujian apakah Amerika Serikat mampu mengatasi situasi tersebut, yang jika tidak, tidak hanya akan memperpanjang perang tetapi juga menciptakan banyak kerusakan ekonomi bagi Amerika Serikat dengan harga bahan bakar yang melonjak dan menyebabkan apa yang dikatakan beberapa orang sebagai potensi resesi global."

Panetta menyimpulkan, "Tidak banyak pilihan. Anda harus melakukan apa yang harus Anda lakukan dan, jika Anda dapat membuka selat, itu mungkin memberi Anda peluang lebih baik untuk kemudian memiliki dasar yang dapat Anda gunakan untuk menegosiasikan semacam gencatan senjata. Itulah satu-satunya jalan yang dapat dia tempuh saat ini; jika tidak, dia jelas akan gagal menemukan solusi."