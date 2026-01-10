Maduro Ditangkap Hubungan Malah Cair

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah perkembangan mengejutkan terjadi antara Venezuela dan Amerika Serikat. Kedua negara yang hubungannya putus sejak 2019 ini, kini dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik mereka. Ironisnya, upaya rekonsiliasi ini muncul hanya beberapa hari setelah penangkapan dramatis mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan khusus AS.

Pemerintah Venezuela, melalui Menteri Luar Negeri Yvan Gil, mengonfirmasi bahwa mereka telah memulai "proses diplomatik penjajakan" dengan Washington. Tujuan utamanya adalah membangun kembali misi diplomatik di kedua negara. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (10/1/2026), seperti dilansir kantor berita AFP.

Konfirmasi dari Venezuela ini menyusul kunjungan sejumlah diplomat AS ke Caracas pada Jumat (9/1) lalu. Seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan bahwa kunjungan tersebut, termasuk oleh diplomat senior John McNamara dari Kolombia, bertujuan untuk melakukan "penilaian awal mengenai potensi dimulainya kembali operasi secara bertahap" di kedutaan besar AS.

Sebagai balasan, Venezuela juga berencana mengirimkan delegasi mereka ke Washington untuk melanjutkan pembicaraan penting ini.

Pencairan hubungan ini menjadi sorotan karena terjadi kurang dari seminggu setelah insiden dramatis penangkapan Nicolas Maduro. Pemimpin Venezuela selama 12 tahun itu ditangkap bersama istrinya, Cilia Flores, di Caracas oleh pasukan khusus AS menyusul serangan bom yang melumpuhkan pertahanan negara. Maduro kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat dengan mata tertutup dan tangan diborgol, di mana ia menghadapi tuduhan perdagangan narkoba dan dakwaan lainnya di pengadilan pada Senin lalu.

Penangkapan Maduro menandai puncak dari berbulan-bulan tekanan dan ancaman militer dari AS. Sebelumnya, Washington telah melakukan berbagai tindakan, termasuk penyitaan kapal tanker minyak Venezuela dan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di Amerika Latin.

Maduro sendiri secara konsisten membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.