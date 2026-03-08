Maaf Iran Namun Ancaman Balasan Menggema

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara tetangga atas serangan yang dilancarkan Iran di wilayah mereka. Namun, pernyataan ini datang bersamaan dengan peringatan tegas bahwa Teheran tidak akan ragu merespons setiap agresi yang dilancarkan musuh dari tanah tetangga. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, dinamika sikap Iran ini mencerminkan respons terhadap situasi keamanan kawasan yang memanas.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Pezeshkian secara eksplisit meminta maaf kepada negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. "Saya harus meminta maaf atas nama saya sendiri dan atas nama Iran kepada negara-negara tetangga yang diserang oleh Iran," ujarnya. Ia menambahkan, "Dewan kepemimpinan sementara kemarin sepakat bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga dan tidak akan ada rudal yang ditembakkan kecuali serangan terhadap Iran berasal dari negara-negara tersebut."

Pezeshkian juga menegaskan sikap pantang menyerah negaranya terhadap Israel dan Amerika Serikat, seiring perang di Timur Tengah yang telah memasuki minggu kedua. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Iran akan terpaksa merespons setiap serangan atau upaya invasi musuh yang diluncurkan dari negara tetangga. "Jika musuh Iran mencoba menggunakan negara mana pun untuk menyerang atau menginvasi tanah kami, kami akan terpaksa merespons serangan itu," jelas Pezeshkian. Ia menambahkan bahwa respons tersebut bukan berarti permusuhan dengan negara bersangkutan, melainkan sebuah keharusan demi pertahanan diri.

Sementara itu, Garda Revolusi Iran dalam pernyataan terpisah mengklaim pasukannya mampu berperang sengit selama enam bulan dengan intensitas pertempuran saat ini melawan Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara Garda Revolusi, Ali Mohammad Naini, mengungkapkan bahwa Iran sejauh ini baru menggunakan rudal "generasi pertama dan kedua", namun siap mengerahkan "rudal jarak jauh yang lebih canggih dan jarang digunakan" dalam beberapa hari mendatang, mengindikasikan potensi peningkatan eskalasi.

Konflik AS-Israel versus Iran yang kini memasuki minggu kedua telah memperparah dampak regional. Terbaru, Arab Saudi berhasil mencegat gelombang drone yang menargetkan kawasan diplomatik di Riyadh. Di Kuwait, serangan menghantam tangki bahan bakar di bandara internasionalnya, memicu kekhawatiran pasokan energi. Perusahaan minyak nasional Kuwait bahkan mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah akibat ancaman terhadap Selat Hormuz, jalur vital transit seperlima minyak dan gas dunia.

Di sisi lain, Iran menuduh AS dan Israel menyerang depot minyak di ibu kota Teheran pada Sabtu lalu, menandai serangan pertama yang dilaporkan terhadap infrastruktur minyak Republik Islam tersebut di tengah anjloknya pasar saham dan melonjaknya harga minyak mentah global. Militer Israel kemudian mengonfirmasi bahwa mereka menyerang "sejumlah fasilitas penyimpanan bahan bakar di Teheran" yang digunakan "untuk mengoperasikan infrastruktur militer."

Militer Israel juga melancarkan gelombang serangan baru di seluruh Teheran pada Minggu, menyusul serangan presisi yang menargetkan komandan kunci Pasukan Quds, sayap operasi luar negeri Garda Revolusi Iran, di sebuah hotel di pusat kota Beirut. Serangan ini terjadi setelah terbunuhnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pekan lalu, yang memicu konflik regional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk melanjutkan perang melawan Iran "dengan segenap kekuatan kami" dan berencana melenyapkan kepemimpinan negara itu.