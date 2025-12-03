Lima Headline Dunia yang Bikin Tercengang Hari Ini!

Internationalmedia.co.id – Dunia internasional menyajikan beragam peristiwa menarik perhatian sepanjang hari ini, Rabu (3/12/2025). Mulai dari babak baru pencarian pesawat MH370 yang penuh misteri, hingga kebijakan imigrasi kontroversial yang diambil oleh Amerika Serikat. Berikut rangkuman lima berita terpopuler yang sayang untuk dilewatkan:

MH370: Titik Terang di Ujung Penantian? Lebih dari satu dekade berlalu sejak hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370, namun harapan belum padam. Kementerian Perhubungan Malaysia mengumumkan bahwa pencarian akan kembali dilanjutkan pada 30 Desember 2025. Akankah misteri hilangnya pesawat Boeing 777 yang membawa 239 nyawa ini akhirnya terpecahkan?

Trump Kembali Bikin Geger, Pintu Imigrasi Ditutup untuk 19 Negara! Pemerintahan Donald Trump kembali menuai kontroversi dengan menghentikan sementara permohonan imigrasi dari 19 negara non-Eropa. Langkah ini didasari kekhawatiran atas keamanan nasional, namun menuai kritik karena dianggap diskriminatif. Negara mana saja yang terdampak kebijakan ini?

Korban Banjir Thailand Terima ‘Durian Runtuh’, Proses Birokrasi Dipangkas! Pemerintah Thailand menunjukkan kepeduliannya terhadap korban banjir dengan memberikan kompensasi sebesar 2 juta Baht (sekitar Rp 1 miliar) untuk setiap korban tewas. Yang menarik, proses birokrasi dipangkas habis demi mempercepat penyaluran bantuan. Salut!

PBB Gebrak Meja, Israel Harus Angkat Kaki dari Palestina! Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina. Resolusi ini didukung oleh mayoritas negara anggota PBB, menunjukkan dukungan internasional yang kuat terhadap kemerdekaan Palestina.