Korut Balas Jasa Tentara Lewat Proyek Megah Ini

Internationalmedia.co.id – News, Pyongyang – Korea Utara baru-baru ini meresmikan sebuah distrik perumahan megah yang didedikasikan bagi keluarga para prajuritnya yang gugur di medan perang. Peresmian proyek penting ini dilakukan langsung oleh Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, didampingi putrinya, Kim Ju Ae, menambah spekulasi mengenai masa depan kepemimpinan di negara tersebut. Pembangunan ini menjadi simbol penghargaan atas pengorbanan para tentara yang bertempur, termasuk mereka yang terlibat dalam konflik di Ukraina bersama pasukan Rusia.

Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Kim Jong Un, bersama putrinya, Kim Ju Ae, secara langsung meninjau distrik perumahan baru yang dinamakan Jalan Saeppyol tersebut. Mereka mengunjungi sejumlah rumah yang akan dihuni oleh keluarga para pahlawan negara. Dalam kesempatan itu, Kim Jong Un menegaskan komitmennya untuk menghormati dan membalas pengorbanan para prajurit yang telah menyerahkan nyawa demi tanah air.

Dalam pidato peresmiannya, Kim Jong Un menyatakan bahwa kompleks perumahan ini adalah representasi nyata dari "semangat dan pengorbanan" para prajurit yang telah gugur. Ia berharap, rumah-rumah ini akan menjadi tempat bagi keluarga yang berduka untuk merasa bangga atas putra dan suami mereka, serta menjalani kehidupan yang layak dan bahagia. Kim juga mengungkapkan bahwa ia telah mendesak penyelesaian proyek ini secepat mungkin, dengan harapan dapat memberikan "sedikit penghiburan" bagi keluarga yang ditinggalkan.

Pembangunan distrik ini juga tak lepas dari peran Korea Utara yang semakin intens dalam mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Selama beberapa bulan terakhir, Pyongyang diketahui telah menyalurkan ribuan personel militer serta pasokan persenjataan signifikan, termasuk artileri dan rudal, untuk memperkuat pasukan Presiden Vladimir Putin. Aliansi antara kedua negara ini semakin erat, terutama dalam menghadapi ketegangan yang sama-sama mereka alami dengan Washington.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) pekan lalu mengungkapkan perkiraan bahwa sekitar 6.000 tentara Korea Utara telah tewas atau terluka dalam keterlibatan mereka di medan perang Ukraina. Angka ini meningkat signifikan dari perkiraan sebelumnya yang menyebutkan sekitar 600 korban jiwa. NIS juga berpendapat bahwa partisipasi ini memberikan keuntungan strategis bagi Korea Utara, di mana pasukan mereka memperoleh pengalaman tempur modern dan dukungan teknis dari Rusia, yang diyakini dapat meningkatkan kapabilitas sistem persenjataan mereka di masa depan.

Di tengah proyek pembangunan ini, perhatian publik juga tertuju pada posisi Kim Ju Ae. Anggota parlemen Korea Selatan, berdasarkan laporan NIS, menyatakan bahwa Kim Jong Un terlihat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi putrinya sebagai calon penerus. Spekulasi ini semakin menguat menjelang kongres partai penguasa yang dijadwalkan akhir bulan ini, di mana Kim Jong Un diperkirakan akan mengumumkan arah kebijakan lima tahun ke depan dan berpotensi memberikan peran resmi kepada Ju Ae. NIS akan memantau kehadiran dan pengenalan Ju Ae dalam kongres tersebut untuk mengamati indikasi lebih lanjut mengenai suksesi kepemimpinan.