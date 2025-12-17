Kolombia Memanas Polisi Tewas di Wilayah Narkoba

Internationalmedia.co.id – News – Gelombang kekerasan yang tak kunjung reda kembali menyelimuti Kolombia. Empat anggota kepolisian tewas dalam dua insiden penyerangan terpisah yang diduga didalangi oleh kelompok gerilyawan sayap kiri. Serangan mematikan ini terjadi di wilayah barat daya negara itu, sebuah area yang dikenal sebagai medan perebutan kendali jalur perdagangan kokain yang sangat vital.

Menurut laporan yang diterima internationalmedia.co.id, insiden pertama terjadi di Kota Cali pada Selasa waktu setempat. Dua polisi yang sedang berpatroli menggunakan sepeda motor gugur setelah sebuah bom meledak secara tiba-tiba. Otoritas Kolombia menuding Tentara Pembebasan Nasional (ELN), kelompok gerilyawan terbesar yang masih aktif di Amerika Latin, sebagai dalang di balik serangan brutal ini.

Tak berselang lama, kekerasan serupa merenggut nyawa dua polisi lainnya di sebuah desa di Departemen Cauca, wilayah yang berbatasan langsung dengan Cali. Kantor polisi setempat diserang habis-habisan selama berjam-jam, menggunakan bahan peledak, granat, dan tembakan senapan. Gubernur Cauca, Octavio Guzman, menyatakan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga, dengan video di media sosial menunjukkan bangunan-bangunan hancur lebur di jalan utama desa.

Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sanchez, mengaitkan serangan di Cauca dengan kelompok pembangkang dari gerilyawan Marxis FARC. Kelompok ini menolak perjanjian damai dengan pemerintah pada tahun 2016 dan kini bersaing ketat memperebutkan wilayah strategis, terutama perkebunan koka dan jalur perdagangan narkoba yang menguntungkan. Insiden ini menambah panjang daftar korban, dengan hampir 150 anggota polisi dan militer Kolombia tewas akibat aksi kelompok bersenjata sepanjang tahun ini.

Ketegangan di Kolombia juga diperparah oleh langkah ELN yang memberlakukan jam malam selama tiga hari di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, dimulai sejak pekan lalu. Tindakan ini disebut sebagai respons terhadap "ancaman intervensi" dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang awal bulan ini menyatakan bahwa negara produsen kokain yang memasok narkoba ke AS "dapat diserang."

Kolombia, sebagai pengekspor narkoba terbesar di dunia, dan Amerika Serikat sebagai pasar konsumsi terbesarnya, memang memiliki dinamika yang kompleks. Washington baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menetapkan Clan del Golfo—geng perdagangan narkoba terbesar di Kolombia—sebagai organisasi teroris, meskipun kelompok tersebut sedang terlibat dalam dialog dengan pemerintahan Presiden Gustavo Petro. Petro sendiri pada hari Minggu telah memerintahkan pasukan keamanan Kolombia untuk menyerang kelompok tersebut, yang bersaing dengan para pembangkang FARC untuk memperebutkan wilayah dan kendali atas perkebunan koka serta jalur perdagangan narkoba.

Hubungan historis yang kuat antara Bogota dan Washington telah memburuk di bawah kepemimpinan Petro—pemimpin sayap kiri pertama Kolombia—sejak Trump kembali menjabat pada Januari. Sebagai kritikus keras pemerintahan Trump, Petro bahkan telah dikenai sanksi, dituduh melakukan perdagangan narkoba, dan negaranya telah dihapus dari daftar sekutu AS dalam perang melawan perdagangan narkoba.