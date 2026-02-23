Kim Jong Un Kembali Pimpin Korut Ini Arah Barunya

Internationalmedia.co.id – News – Kim Jong Un kembali mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara setelah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa. Keputusan ini diambil dalam sebuah kongres nasional yang dihadiri ribuan elite partai di ibu kota Pyongyang, Senin (23/2/2026), seperti dilaporkan AFP.

Kongres yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini bukan sekadar pertemuan rutin; ia adalah barometer penentu arah kebijakan negara, mulai dari strategi diplomatik hingga perencanaan militer. Di tengah tirai kerahasiaan politik Korut, kongres ini menjadi panggung langka bagi Kim Jong Un untuk menegaskan kembali dominasinya yang tak tergoyahkan atas kekuasaan.

Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA, melaporkan bahwa para petinggi militer negara itu secara serentak menyatakan "janji kesetiaan" mereka kepada Kim Jong Un. Pernyataan ini disampaikan setelah para delegasi secara resmi mengesahkan kembali kepemimpinannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea pada Minggu (22/2).

Dalam kongres tersebut, fokus utama tertuju pada ambisi Kim Jong Un untuk memperkuat pertahanan negara. Ia menekankan perlunya peningkatan "kekuatan nuklir secara radikal" sebagai upaya untuk menangkal musuh-musuh yang tidak disebutkan namanya.

Pernyataan dari Partai Buruh Korea memuji Kim Jong Un atas kepemimpinannya yang "penuh semangat" dalam mentransformasi Tentara Rakyat Korea. Angkatan bersenjata yang semula menjadi tulang punggung pertahanan nasional dan penjaga perdamaian itu kini disebut telah berevolusi menjadi "tentara elite dan kuat." Transformasi ini, lanjut pernyataan tersebut, telah menciptakan angkatan bersenjata revolusioner yang mandiri, mampu menghadapi ancaman agresi apa pun, dan siap sedia untuk segala bentuk peperangan.

Di kancah internasional, Presiden China Xi Jinping turut menyampaikan ucapan selamat. Ia menyambut "babak baru" dalam hubungan antara kedua negara menyusul terpilihnya kembali Kim Jong Un. Momen ini juga mengingatkan pada penampilan Kim Jong Un tahun lalu, ketika ia berdiri sejajar dengan Xi dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam parade militer di Beijing. Kehadiran tersebut menjadi sinyal kuat akan statusnya yang kian menonjol di panggung global.

Dalam beberapa hari ke depan, kongres ini diperkirakan akan menjadi ajang bagi Kim Jong Un untuk mengumumkan fase selanjutnya dari program senjata nuklir Korea Utara, sebuah langkah yang selalu dinanti dengan kecemasan global. Sejak Kim Jong Un memegang kendali, program nuklir Korut memang telah berevolusi drastis, dari sekadar sumber kekhawatiran ringan menjadi ancaman nyata yang patut diperhitungkan dunia.

Beberapa hari menjelang kongres, Kim Jong Un juga telah memamerkan serangkaian peluncur roket berkemampuan nuklir berukuran raksasa. Kendaraan-kendaraan pembawa sistem peluncur tersebut diparkir rapi di depan Gedung Kebudayaan Pyongyang, seolah menjadi prolog visual bagi agenda penting yang akan dibahas dalam pertemuan puncak tersebut.