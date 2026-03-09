Kilang Minyak Diserang Korban Berjatuhan

Internationalmedia.co.id – News – Kawasan Teluk kembali bergejolak setelah Iran melancarkan serangkaian serangan terhadap instalasi minyak vital di beberapa negara, termasuk Bahrain, pada Senin (9/3). Insiden ini terjadi di tengah lonjakan harga minyak global dan meningkatnya ketegangan akibat konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari.

Fasilitas minyak Al Ma’ameer di Bahrain menjadi salah satu sasaran utama, dilaporkan mengalami kebakaran dan kerusakan signifikan. Akibatnya, Bapco, perusahaan energi milik negara Bahrain, terpaksa mengumumkan status force majeure. Bahrain bukan yang pertama; sebelumnya, Qatar dan Kuwait juga telah mengambil langkah serupa. Pernyataan Bapco menyebutkan, "Dengan ini, kami menyampaikan pemberitahuan force majeure pada operasi grup yang telah terdampak konflik regional yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan serangan baru-baru ini terhadap kompleks kilang minyak."

Ketidakstabilan pasar kian memburuk seiring dengan rentetan serangan rudal dan drone Iran yang terus menargetkan negara-negara Teluk. Eskalasi ini terjadi hanya beberapa jam setelah AS memerintahkan evakuasi staf kedutaannya dari Arab Saudi karena "risiko keselamatan." Pekan sebelumnya, serangan drone juga dilaporkan menghantam gedung Kedutaan Besar AS di Riyadh, serta menyebabkan kerusakan pada misi diplomatik AS di Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Dampak serangan tidak hanya pada infrastruktur. Pada Senin (9/3), Bahrain juga melaporkan serangan drone Iran lainnya di pulau Sitra, melukai sedikitnya 32 warga Bahrain dalam semalam, empat di antaranya dalam kondisi serius. Kementerian Kesehatan Bahrain menyebutkan, korban termasuk seorang remaja putri berusia 17 tahun dengan cedera kepala dan mata parah, serta seorang bayi berusia dua bulan. Di Qatar, beberapa ledakan terdengar di ibu kota Doha. Sementara itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait juga melaporkan serangan baru di wilayah mereka.

Serangan-serangan ini dipahami sebagai balasan Iran atas pengeboman yang dilakukan AS dan Israel sejak pekan lalu. Sejak Iran memulai aksi balasannya, total 21 orang, termasuk 10 warga sipil dan tujuh tentara AS, dilaporkan tewas di kawasan Teluk, menambah daftar panjang korban dalam konflik yang kian memanas ini.