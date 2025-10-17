Ketegangan Meningkat, Pakistan Bombardir Afghanistan!

Internationalmedia.co.id – Situasi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali memanas. Serangan udara yang dilancarkan oleh Pakistan di distrik Urgun, Afghanistan, dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 10 warga sipil dan melukai 12 lainnya.

Menurut seorang pejabat rumah sakit di Provinsi Paktika, Afghanistan, serangan tersebut terjadi pada hari Sabtu (18/10/2025). Insiden ini terjadi setelah seorang pejabat senior Taliban menuduh Pakistan melanggar gencatan senjata 48 jam yang sebelumnya disepakati. Taliban pun memperingatkan akan melakukan tindakan balasan atas serangan ini.

Ketegangan antara kedua negara meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pakistan menghadapi peningkatan serangan terhadap pasukan keamanannya di wilayah perbatasan barat dengan Afghanistan. Serangan-serangan ini diduga didalangi oleh Taliban Pakistan dan kelompok afiliasinya. Gencatan senjata yang diharapkan dapat meredakan situasi, kini telah berakhir, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih lanjut.