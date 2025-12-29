Kereta Meksiko Anjlok Belasan Penumpang Terluka

Internationalmedia.co.id – News Sebuah kereta yang mengangkut sekitar 250 penumpang mengalami insiden tergelincir sebagian di Meksiko, tepatnya di negara bagian Oaxaca selatan. Insiden yang dilaporkan pada Senin (29/12/2025) ini menyebabkan sedikitnya 15 orang terluka. Lokomotif kereta tersebut dilaporkan keluar dari rel selama perjalanan, memicu kekhawatiran di kalangan penumpang.

Gubernur Oaxaca, Salomon Jara, mengkonfirmasi jumlah korban melalui platform media sosial X miliknya, menyatakan "15 orang terluka." Insiden ini terjadi pada jalur kereta api yang dioperasikan secara khusus oleh Angkatan Laut Meksiko.

Menurut laporan yang diterima internationalmedia.co.id dari AFP, kereta yang terlibat dalam insiden ini merupakan bagian dari jalur yang menghubungkan Teluk Meksiko dengan Samudra Pasifik, melayani angkutan penumpang dan barang.

Jalur kereta api ini sendiri diresmikan pada tahun 2023 sebagai salah satu proyek infrastruktur utama di bawah kepemimpinan Presiden saat itu, Andres Manuel Lopez Obrador. Proyek ini digagas untuk mendorong pengembangan wilayah tenggara Meksiko, menjadikannya jalur vital bagi perekonomian dan mobilitas di kawasan tersebut. Penyelidikan lebih lanjut kemungkinan akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti tergelincirnya kereta ini.