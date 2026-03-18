Kematian Mengejutkan Tangan Kanan Pemimpin Iran

Internationalmedia.co.id – News – Suasana tegang menyelimuti Timur Tengah setelah Iran secara resmi mengumumkan kematian salah satu pejabat keamanannya yang paling berpengaruh, Ali Larijani. Konfirmasi ini datang di tengah klaim bahwa Larijani gugur akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel, memicu spekulasi tentang eskalasi ketegangan regional yang signifikan.

Laporan yang beredar melalui media semi-resmi Iran, Mehr, mengutip pernyataan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran, membenarkan insiden tragis tersebut. Sementara itu, Tel Aviv, melalui klaimnya, menyatakan bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan Larijani, sebuah pengakuan yang semakin memperkeruh hubungan kedua negara yang memang sudah lama memanas.

Dalam sebuah pernyataan yang menyentuh, SNSC Iran menggambarkan Larijani sebagai sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan Iran dan Revolusi Islam. Mereka menyebut kepergiannya sebagai pencapaian "kedudukan mulia sebagai martir di garis depan pengabdian," sebuah pengakuan atas perjuangan dan pengorbanannya yang tak kenal lelah bagi negaranya.

Ali Larijani bukanlah tokoh sembarangan. Ia dikenal luas sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sebuah posisi strategis yang menempatkannya di jantung pengambilan keputusan keamanan negara. Lebih dari itu, ia kerap disebut sebagai ‘tangan kanan’ Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengindikasikan kedekatan dan pengaruhnya yang luar biasa dalam hierarki kekuasaan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terpisah juga mengkonfirmasi kematian Larijani, menegaskan bahwa serangan terbaru yang dilancarkan oleh pasukannya bertanggung jawab atas gugurnya pejabat tinggi Iran tersebut. Klaim ini semakin memperkeruh situasi geopolitik di kawasan tersebut, menimbulkan pertanyaan besar mengenai respons Iran selanjutnya dan potensi dampaknya terhadap stabilitas regional.