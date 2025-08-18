Kelinci Mengerikan di Colorado!

Penampakan kelinci dengan wajah menyeramkan menggemparkan warga Fort Collins, Colorado. Internationalmedia.co.id melansir, sebuah laporan dari NBC News mengungkap keberadaan kelinci dengan pertumbuhan aneh menyerupai duri atau tentakel hitam panjang yang menutupi wajahnya. Susan Mansfield, warga setempat, mengaku telah melihat kelinci tersebut di halaman rumahnya. "Saya kira dia akan mati selama musim dingin, tapi ternyata tidak, dia kembali lagi (dengan kondisi yang sama) setelah dua tahun," ujar Susan.

Pihak Taman Margasatwa Colorado telah mengonfirmasi bahwa kelinci malang itu terjangkit virus. Meski virus tersebut dipastikan tidak menular ke hewan lain seperti anjing, warga tetap diimbau untuk waspada dan tidak membiarkan kelinci peliharaan mereka berinteraksi jika menemukan kasus serupa.

Pertumbuhan menyerupai tumor hitam yang menutupi wajah kelinci tersebut digambarkan oleh pihak Taman Margasatwa sebagai sel kanker jinak atau semacam kutil yang terus membesar. Pertumbuhan ini dinilai tidak membahayakan kelinci, kecuali jika tumbuh di area vital seperti mata atau mulut yang dapat mengganggu makan. Gambar yang beredar memperlihatkan area mulut kelinci nyaris tertutupi oleh pertumbuhan abnormal tersebut. Misteri kelinci mengerikan ini pun masih menjadi perbincangan hangat di Colorado.