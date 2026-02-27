Close Menu
Kabul Dibombardir Pakistan Dituding Pelaku

Internationalmedia.co.id – News – Situasi keamanan di Afghanistan kembali memanas setelah mantan Presiden Hamid Karzai secara mengejutkan mengungkapkan adanya serangan pemboman yang dilakukan oleh Pakistan. Karzai menuding Ibu Kota Kabul, serta wilayah Kandahar dan Paktia, menjadi sasaran gempuran udara.

Laporan ini, yang dikutip dari kantor berita Al Jazeera pada Jumat (27/2/2026), menyebutkan pesawat-pesawat Pakistan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hamid Karzai secara spesifik menyebutkan bahwa pesawat tempur Pakistan telah melancarkan serangan terhadap Kabul, Kandahar, dan Paktia. Tuduhan serius ini sontak memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Menyikapi agresi tersebut, Hamid Karzai dengan tegas menyerukan persatuan dan perlawanan dari rakyat Afghanistan. Ia menekankan bahwa setiap warga negara akan membela tanah air tercinta mereka dengan segenap kekuatan.

“Rakyat Afghanistan akan membela tanah air tercinta mereka dengan persatuan penuh dalam segala keadaan dan akan menanggapi agresi dengan keberanian,” ujar Karzai, mengutip pernyataannya yang beredar luas.

Karzai juga menyampaikan pesan keras kepada Islamabad, mendesak Pakistan untuk menghentikan tindakan kekerasan dan pemboman yang menurutnya merupakan masalah yang mereka ciptakan sendiri. Ia menyerukan perubahan kebijakan fundamental, agar Pakistan memilih jalur bertetangga baik, saling menghormati, dan membangun hubungan yang beradab dengan Afghanistan.

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

