Jepang Jangan Macam-Macam Soal Taiwan, China Siap Beri ‘Harga Menyakitkan’!

Internationalmedia.co.id – Kementerian Pertahanan China melayangkan peringatan keras kepada Jepang terkait isu Taiwan. Beijing menegaskan Tokyo akan menanggung "harga yang menyakitkan" jika nekat melampaui batas dalam masalah yang dianggap sebagai urusan internal China tersebut.

Ancaman ini muncul sebagai respons atas rencana Jepang menempatkan rudal di pulau Yonaguni, yang hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari pantai Taiwan. Langkah ini dianggap provokatif oleh China, terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, menegaskan bahwa penyelesaian masalah Taiwan adalah urusan Beijing semata dan tidak ada sangkut pautnya dengan Jepang. Ia juga menyinggung sejarah kelam Jepang yang pernah menjajah Taiwan.

"Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan," tegas Jiang, seperti dikutip Internationalmedia.co.id.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China juga telah mengkritik rencana penempatan rudal Jepang tersebut. Sementara itu, Taiwan sendiri terus menolak klaim teritorial China dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan pulau tersebut.