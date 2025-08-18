Janji Besar Trump untuk Ukraina: Damai atau Jebakan?

Internationalmedia.co.id melaporkan, pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih menghasilkan pernyataan mengejutkan. Trump secara terang-terangan menyatakan komitmen AS untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian yang mengakhiri konflik dengan Rusia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Trump, duduk berdampingan dengan Zelensky, Senin lalu.

Meskipun mengakui posisi Eropa sebagai garis pertahanan pertama karena kedekatan geografisnya, Trump menegaskan keterlibatan AS yang tak terbantahkan. "Mereka (negara-negara Eropa) garis pertahanan pertama, karena mereka ada di sana, mereka Eropa, kami juga akan membantu mereka. Kami akan terlibat," tegas Trump kepada awak media. Pernyataan ini tentu saja memicu beragam spekulasi dan analisis politik internasional.

Sebelum pernyataan jaminan keamanan tersebut, Trump menyambut hangat kedatangan Zelensky di Gedung Putih. Pertemuan ini difokuskan pada upaya mencari jalan keluar damai dari perang yang telah berlangsung lama. Dalam kesempatan itu, Trump juga sempat melontarkan pujian terhadap penampilan Zelensky, mengatakan "Kami mencintai mereka" kepada rakyat Ukraina, sekaligus memuji jaket hitam yang dikenakan Zelensky—sebuah gestur yang menarik mengingat kritik sebelumnya terhadap penampilan Zelensky saat kunjungan sebelumnya. Apakah janji keamanan Trump ini akan menjadi kunci perdamaian atau justru jebakan politik? Pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang membutuhkan pengamatan lebih lanjut.