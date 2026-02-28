Israel Mencekam Dua Korban Rudal Iran Terluka

Ketegangan di Timur Tengah memuncak setelah Israel mengonfirmasi adanya korban luka akibat rentetan serangan rudal balasan yang dilancarkan militer Iran. Dua warga sipil dilaporkan terluka dan kini dalam penanganan medis. Internationalmedia.co.id – News melaporkan insiden ini menyusul serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target di Iran pada hari sebelumnya, memicu respons cepat dari Teheran.

Menurut laporan AFP yang dikutip oleh internationalmedia.co.id pada Minggu (1/3/2026), layanan darurat Magen David Adom (MDA) Israel mengonfirmasi evakuasi seorang remaja berusia 16 tahun ke rumah sakit. Remaja tersebut mengalami luka akibat pecahan peluru di kota Kafr Qassem pada Sabtu (28/2). Selain itu, seorang pria berusia 50 tahun di kota Ka’abiyye-Tabbash juga dilaporkan terluka akibat serangan rudal yang sama.

Selain korban luka langsung, insiden ini juga menyebabkan 86 orang menderita luka ringan saat bergegas menuju tempat penampungan darurat, sementara enam lainnya mengalami serangan kecemasan. MDA menyatakan telah memobilisasi seluruh 39.000 karyawan dan sukarelawannya dalam "kesiapan puncak" untuk menghadapi situasi darurat. Tim mereka juga sibuk memindahkan pasien yang terbaring di tempat tidur dan pasien ventilator dari lokasi yang rentan ke fasilitas yang lebih terlindungi.

Dalam konteks yang lebih luas, komunitas Arab Israel, yang merupakan keturunan Palestina yang tetap tinggal setelah berdirinya Israel pada tahun 1948 dan kini berjumlah kurang dari 20 persen dari total populasi 10,1 juta jiwa, seringkali menyuarakan keluhan mengenai minimnya tempat perlindungan bom di desa dan kota mereka. Kondisi ini membuat mereka jauh lebih rentan terhadap serangan rudal dibandingkan kelompok populasi lainnya di Israel, sebuah fakta yang kembali terbukti dalam insiden terbaru ini.