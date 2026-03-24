Iran Ungkap Syarat Damai Perang Tak Akan Berhenti

Internationalmedia.co.id – News – Mohsen Rezaei, penasihat militer senior bagi Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, secara tegas menyatakan bahwa konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel belum akan usai. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Senin (23/3), di mana Rezaei menekankan bahwa pertempuran akan terus berlanjut hingga Teheran menerima ganti rugi penuh atas kerugian yang dialami.

Lebih lanjut, Rezaei bersumpah bahwa Iran tidak akan menghentikan perlawanan mereka sampai "seluruh sanksi ekonomi dicabut" dan "jaminan internasional yang mengikat secara hukum diperoleh untuk mencegah campur tangan AS di Iran." Ini menandakan tuntutan komprehensif dari pihak Iran sebelum mempertimbangkan gencatan senjata permanen.

Rezaei juga menyoroti kekuatan militer Iran, menyatakan, "Kita melihat bahwa angkatan bersenjata kita melakukan operasi dan aktivitas dengan kuat." Ia menambahkan bahwa "proyek kepemimpinan kita, dengan pemilihan pemimpin baru, telah berada di bawah kendalinya," mengindikasikan stabilitas internal dan kesiapan untuk terus berjuang.

Dalam klaimnya yang menarik perhatian, Rezaei menyebut bahwa "perang pada dasarnya telah berakhir" lebih dari seminggu sebelumnya, dengan Amerika Serikat "siap untuk berhenti dan mengupayakan gencatan senjata." Namun, ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang "mendorong untuk melanjutkan" konflik. Menurut Rezaei, setelah hari ke-15, AS "jelas memahami bahwa tidak ada jalan menuju kemenangan dalam perang ini."

Senada dengan Rezaei, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui unggahan di platform media sosial X pada Senin (23/3) pagi, menegaskan tuntutan rakyat Iran untuk "hukuman yang setimpal dan penuh penyesalan" terhadap "para agresor."

Sementara itu, dari kubu Amerika Serikat, Presiden Donald Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa negaranya tengah berdialog dengan "tokoh penting" dalam rezim Iran dalam upaya mengakhiri perang. Namun, Trump secara eksplisit membantah bahwa ia berbicara langsung dengan Mojtaba Khamenei.

Saat didesak oleh wartawan mengenai identitas pihak Iran yang diajak bicara, Trump hanya menjawab samar, "Seorang tokoh penting." Ia menambahkan klaim bahwa AS telah "melenyapkan kepemimpinan pada fase satu, fase dua, dan sebagian besar fase tiga," namun kini berhadapan dengan "seorang pria yang saya yakini paling dihormati." Trump mengonfirmasi keterlibatan utusan khususnya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dalam pembicaraan tersebut, namun tetap merahasiakan nama kontak mereka di Iran.

Ketika wartawan kembali menekan apakah AS berkomunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Trump dengan tegas menjawab, "Tidak, bukan Pemimpin Tertinggi."