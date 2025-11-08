Iran Murka! AS Dituduh Sebarkan Fitnah Pembunuhan Dubes Israel di Meksiko

Internationalmedia.co.id – Iran dengan keras membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Teheran merencanakan pembunuhan Duta Besar Israel untuk Meksiko, Eniat Kranz Neiger. Pemerintah Iran mengecam tuduhan tersebut sebagai fitnah politik yang bertujuan jahat, yakni merusak hubungan diplomatik yang baik antara Iran dan Meksiko.

Bantahan keras ini muncul setelah pejabat AS mengklaim berhasil menggagalkan upaya pembunuhan yang diduga didalangi oleh Pasukan Quds, sebuah unit elite dari Garda Revolusi Iran. Washington menuding rencana tersebut telah aktif sejak akhir 2024 dan berhasil dicegah pada tahun ini.

Pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada Reuters dan AFP mengklaim bahwa Pasukan Quds merekrut agen dari Kedutaan Besar Iran di Venezuela untuk melancarkan operasi tersebut. Venezuela, yang dipimpin oleh Nicolas Maduro yang dikenal memiliki aliansi taktis dengan Teheran, disebut-sebut menjadi titik koneksi dalam dugaan plot tersebut. Namun, pejabat AS tersebut enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana rencana tersebut berhasil digagalkan.

Otoritas Israel dalam pernyataan terpisah mengklaim bahwa pemerintah Meksiko turut berperan dalam mencegah rencana tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko justru menyatakan bahwa pihaknya "tidak menerima informasi apa pun" mengenai rencana pembunuhan Dubes Israel di wilayahnya.

Kedutaan Besar Iran di Meksiko melalui pernyataan resmi di media sosial X menolak mentah-mentah tuduhan tersebut. "Itu merupakan rekayasa media, sebuah kebohongan besar," tegas pernyataan Kedubes Iran seperti dilansir AFP. Iran menilai tuduhan yang dilontarkan Washington bertujuan untuk mengganggu hubungan baik antara Teheran dan Mexico City. "Tujuannya adalah untuk merusak hubungan yang bersahabat dan historis antara kedua negara (Meksiko dan Iran), yang dengan tegas kami tolak," lanjut pernyataan itu.

Kedubes Iran juga menekankan bahwa hubungan diplomatiknya dengan Meksiko selama ini berjalan baik dan berdasarkan prinsip saling menghormati. Pemerintah Meksiko sendiri menyatakan terbuka untuk kerja sama keamanan yang "saling menghormati dan terkoordinasi, selalu dalam kerangka kedaulatan nasional".

Sikap Meksiko dinilai hati-hati di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Negara tersebut memiliki kebijakan luar negeri yang menekankan prinsip non-intervensi, berbeda dari sejumlah negara Amerika Latin lain yang banyak mendukung blok tertentu dalam konflik Timur Tengah.

Meksiko diketahui mendukung penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang oleh Israel di Jalur Gaza, namun tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Tel Aviv. Dubes Israel untuk Meksiko, Eniat Kranz Neiger, menyebut bahwa otoritas keamanan dan intelijen Meksiko "bertindak untuk menetralisir ancaman ini".