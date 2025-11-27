Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden AS Donald Trump dikabarkan memberikan masukan penting kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait tensi yang meningkat antara Jepang dan China soal Taiwan. Dalam percakapan telepon, Trump menyarankan agar Takaichi tidak memperkeruh suasana dengan provokasi terkait status pulau tersebut.

Trump Ingatkan PM Jepang: Jangan Cari Gara-Gara dengan China Soal Taiwan!

Washington DC – Di tengah panasnya hubungan Jepang dan China, Donald Trump memberikan saran khusus kepada PM Jepang Sanae Takaichi. Sumber anonim menyebut Trump meminta Takaichi berhati-hati dalam isu Taiwan.

Saran ini muncul setelah Takaichi mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer Jepang jika China menyerang Taiwan dan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Beijing.

Sebelumnya, Trump juga berbicara dengan Presiden China Xi Jinping, yang menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

Wall Street Journal melaporkan bahwa saran Trump disampaikan secara halus dan tidak memaksa Takaichi untuk menarik kembali komentarnya. Juru bicara PM Jepang menolak berkomentar mengenai laporan ini.

Takaichi sendiri menyatakan bahwa ia dan Trump membahas hubungan kedua negara dan percakapan Trump dengan Xi. "Presiden Trump mengatakan bahwa kami adalah teman yang sangat dekat, dan dia menawarkan bahwa saya bebas untuk menghubunginya kapan saja," ujarnya.

Namun, sejumlah pejabat Jepang mengungkapkan kekhawatiran atas pesan Trump. Mereka menilai Trump tidak ingin ketegangan terkait Taiwan merusak kesepakatan yang dicapai dengan Xi, termasuk janji pembelian produk pertanian AS.

China sendiri telah memanggil Duta Besar Jepang di Beijing dan menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang sebagai respons atas komentar Takaichi.